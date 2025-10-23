Bărbat din Turda trimis în judecată pentru că ar fi postat simboluri și mesaje legionare pe reţelele de socializare / I-ar fi îndemnat pe cititori la revolte sociale şi proteste extreme

Un bărbat din Turda a fost trimis în judecată după ce a postat pe reţelele de socializare simboluri şi mesaje legionare prin care îi îndemna pe cititori la revolte sociale şi proteste extreme, transmite Agerpres.

„La data de 06.12.2024 inculpatul N.R.N. a postat pe contul său N.R., înregistrat pe platforma de socializare TikTok, un conţinut video prin care îndemna publicul la revolte sociale, la adoptarea unor forme extreme de protest, instigând la revoluţie, la acte de violenţă şi acţiuni ameninţătoare împotriva statului de drept. La data de 05.12.2024 inculpatul N.R.N. a postat pe contul de socializare Facebook conţinut privitor la simboluri legionare, respectiv o fotografie în care apar mareşalul Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu, precum şi două fotografii în care mai multe persoane realizează salutul nazist şi legionar şi care conţin steaguri cu simboluri legionare (crucea celtică)”, se arată într-o informare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

De asemenea, bărbatul ar fi postat la fotografia de copertă a profilului de pe reţeaua de socializare Facebook o fotografie care conţinea un steag de culoare verde cu sigla simbolistică a grupării „Mişcarea Legionară” denumită şi „Garda de Fier” şi „Legiunea Arhanghelului Mihail”.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Turda.