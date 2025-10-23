VIDEO Artistul Artanu, acuzat de hărțuire: Regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, mi se întâmplă lucruri mai bizare / Cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Artistul Artanu (Daniel Pleșca), acuzat de hărțuire de mama unei tinere, a postat pe pagina sa de Facebook un clip în care afirmă că regretă foarte mult incidentul și explică faptul că din cauza diagosticului și a tratamentului pe care îl ia, câteodată i se întâmplă „lucruri mai bizare”.

„Bună seara! Mea culpa. Sunt dator cu niște explicații în legătură cu seara nefericită de la nJOY. Folosesc acest filmuleț pentru a vă spune că regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, câteodată mi se întâmplă lucruri mai bizare, de care trec ușor doar cei care mă cunosc foarte bine. Altfel, în public, câteodată sunt înțeles greșit.

Îmi pare foarte rău. Cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să-mi exprim ideile și vor fi alături de mine”, afirmă Artanu.

Membrii trupei Partizan, cu care artistul Artanu colaborează de peste 15 ani, au transmis, joi, că nu au asistat niciodată la un asemenea comportament din partea lui, însă situaţia creată ar putea avea legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care i-au afectat discernământul. Ei consideră cazul ca fiind unul izolat şi afirmă că se delimitează de ”orice formă de violenţă, discriminare sau comportament lipsit de respect”.

”În astfel de situaţii, prima voce care trebuie ascultată este întotdeauna cea a persoanelor afectate. În plus, Artan a recunoscut răspunderea pentru consecinţele celor întâmplate, iniţial într-un mod stângaci, prin intermediul presei, iar ulterior şi-a cerut public scuze într-un mesaj video. Cel mai important acum este cum se simt persoanele afectate, ce se poate face pentru a le sprijini şi cum putem contribui la repararea răului produs”, au scris, joi, pe Facebook, membrii trupei Partizan, precizând că au o colaborare de peste 15 ani cu Artanu, transmite News.ro.

Cazul este considerat izolat de către colegii artistului.

”În toţi anii aceştia, în numeroase contexte şi locuri, nu am asistat niciodată la un asemenea comportament din partea lui. Am interacţionat mereu cu oamenii înainte şi după concerte, uneori în context social în care se consuma alcool, fără incidente similare. Ne delimităm ferm de orice formă de violenţă, discriminare sau comportament lipsit de respect. .În acelaşi timp, credem că situaţia creată are legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care au afectat discernământul lui Artan. Totuşi, acest lucru nu scuză comportamentul său şi nu diminuează impactul asupra celor afectaţi de eveniment”, au mai transmis membrii trupei.

Aceştia anunţă că nu acceptă ”etichete degradante sau simplificatoare”, dar nici nu minimalizează faptele.

”În toată activitatea noastră împreună, nu am întâlnit la el comportament cu tentă sexuală sau agresivă, ceea ce face ca acest incident să fie complet atipic şi îngrijorător. Însă responsabilitatea pentru acest gest îi aparţine în totalitate. Ne cerem scuze public, în numele trupei, faţă de persoanele afectate şi faţă de public. Suntem deschişi la dialog şi la orice formă de reparaţie morală posibilă. Ne dorim ca astfel de situaţii să nu se mai repete”, se mai arată în mesajul trupei.

Poliţia Capitalei a anunţat, miercuri seară, că s-a autosesizat, după ce mama unei tinere a susţinut, într-o postare pe internet, că artistul Artanu i-a ”hărţuit” fiica, la un local, încercând să o sărute cu forţa, după care ar fi procedat la fel cu o altă tânără.

Poliţiştii au menţionat că nu a fost formulată nicio plângere penală şi nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate, încurajând potenţialele victime să se adreseze autorităţilor.