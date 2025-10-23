Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, cu mașina, în incinta Ambasadei Rusiei din București / A fost oprit de jandarmi
Un bărbat a încercat să forțeze cu autoturismul poarta de acces a Ambasadei Rusiei din sectorul 1 al Capitalei, joi dimineață, în jurul orei 03:15.
Potrivit Jandarmeriei Capitalei, incidentul a fost rapid gestionat datorită intervenției prompte a unui jandarm aflat în postul de pază. Acesta a somat persoana respectivă, reușind să o oprească înainte de a intra în perimetrul obiectivului.
În urma solicitării de sprijin, la fața locului s-au deplasat două echipaje de jandarmerie și un echipaj de intervenție antiteroristă din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI).
La vederea forțelor de ordine, bărbatul a încercat să părăsească zona cu autovehiculul, dar a fost blocat de echipajele de intervenție. După somații repetate, acesta a coborât din mașină și a fost imobilizat.
Un echipaj de la poliția rutieră, ajuns la fața locului, a constatat că bărbatul, un cetățean român de 53 de ani, avea permisul de conducere suspendat. Testele ulterioare au indicat prezența a două substanțe interzise în organism: benzodiazepină și amfetamină.
Bărbatul a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice și, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere, unde se vor efectua verificări suplimentare și se vor dispune măsurile legale.
Jandarmeria Capitalei a asigurat că securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol, iar în urma incidentului nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale importante.
