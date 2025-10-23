G4Media.ro
12 morţi şi 5 răniţi în urma unei explozii într-o fabrică de…

Explozie fabrica Thailanda
Captura X

12 morţi şi 5 răniţi în urma unei explozii într-o fabrică de muniţii din Rusia, la 2.000 de kilometri de Ucraina / Nu se știe deocamdată dacă o dronă ucraineană a provocat deflagrația

Articole23 Oct • 632 vizualizări 0 comentarii

O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi cinci, informează joi agenţia de presă de stat TASS, preluată de agenția de știri dpa, şi publicaţia Izvestia, preluată de Reuters, transmite Agerpres.

Informaţia a fost difuzată pe Telegram de guvernatorul regiunii Celiabinsk, Aleksei Teksler. El nu a precizat ce produce fabrica, dar surse locale afirmă că este vorba de muniţii.

Nu au fost deocamdată confirmate ştiri conform cărora o dronă a ajuns până în perimetrul fabricii.

Kopeisk se află aproape de frontiera Rusiei cu Kazahstanul, la circa 2000 de km de Ucraina. Ucrainenii folosesc tot mai frecvent drone pentru a lovi uzine şi instalaţii energetice în adâncimea teritoriului rus, iar serviciile de informaţii ale Kievului efectuează misiuni de sabotaj împotriva producătorilor de armament din Rusia, menţionează dpa.

