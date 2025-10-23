12 morţi şi 5 răniţi în urma unei explozii într-o fabrică de muniţii din Rusia, la 2.000 de kilometri de Ucraina / Nu se știe deocamdată dacă o dronă ucraineană a provocat deflagrația

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi cinci, informează joi agenţia de presă de stat TASS, preluată de agenția de știri dpa, şi publicaţia Izvestia, preluată de Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Informaţia a fost difuzată pe Telegram de guvernatorul regiunii Celiabinsk, Aleksei Teksler. El nu a precizat ce produce fabrica, dar surse locale afirmă că este vorba de muniţii.

Nu au fost deocamdată confirmate ştiri conform cărora o dronă a ajuns până în perimetrul fabricii.

Kopeisk se află aproape de frontiera Rusiei cu Kazahstanul, la circa 2000 de km de Ucraina. Ucrainenii folosesc tot mai frecvent drone pentru a lovi uzine şi instalaţii energetice în adâncimea teritoriului rus, iar serviciile de informaţii ale Kievului efectuează misiuni de sabotaj împotriva producătorilor de armament din Rusia, menţionează dpa.