Maison Margiela, brand al grupului OTB, își face debutul în lumea locuințelor de lux odată cu lansarea proiectului Maison Margiela Residences din Dubai, dezvoltat în parteneriat cu Alta Real Estate Development

Situat pe prestigioasa insulă Palm Jumeirah, acest ansamblu exclusiv de 25 de reședințe transpune codurile estetice ale casei de modă în arhitectură: deconstrucție, trompe-l’œil și transformare, conform Fashion Network.

Concepute de echipa creativă Maison Margiela și arhitectul italian Carlo Colombo, reședințele îmbină experimentele materiale cu măiestria arhitecturală, în timp ce o colecție de mobilier realizat la comandă creează un dialog armonios între interior și formă.

Încă de la fondarea sa, în 1988, de către Martin Margiela, casa a fost recunoscută pentru viziunea sa conceptuală și spiritul avangardist. Încă de la început, designul interior a fost tratat ca o extensie naturală a identității sale creative: primele birouri ale maison-ului erau decorate cu obiecte vopsite în alb, transformând elemente banale în opere minimaliste.

În anii 2000, Margiela a aprofundat această direcție prin expoziții la Salone del Mobile și o colaborare cu Cerruti Baleri, din care au rezultat piese iconice precum fotolii sculpturale, lămpi-butelii și perne albe, toate devenite embleme ale casei. De asemenea, a semnat interioare memorabile, printre care La Maison Champs-Élysées din Paris, unde fiecare detaliu reflectă universul Margiela.

Noile reședințe duc mai departe această moștenire, explorând contrastele dintre travertin, rășină albă și tehnica “décortiqué”, atât de dragă maison-ului. Rezidenții vor beneficia de un ambient în care eleganța se întâlnește cu discreția, completat de facilități excepționale: galerie de artă, bibliotecă, sală de fitness, piscină infinită, spa și Margiela Café.

Proiectul se înscrie în strategia mai amplă de extindere a brandului în Orientul Mijlociu, coincizând cu deschiderea unei noi buticuri Maison Margiela și a unui Margiela Café în Mall of the Emirates, și anticipând alte inițiative viitoare. Obiectivul este de a uni moda, arhitectura și arta de a trăi sub același concept estetic.

„A fost o adevărată plăcere să reunim codurile creative a peste 30 de ani de istorie ai unei case iconice, conduse de mari couturieri precum Martin Margiela, John Galliano și, astăzi, Glenn Martens. Sper ca acest proiect să marcheze începutul multor altora”, a declarat Renzo Rosso, președintele grupului OTB.

La rândul său, Abdulla Al Tayer, director general al Alta Real Estate Development, a adăugat: „Fiind prima colaborare de acest gen din lume, acest proiect combină designul iconic cu o experiență personalizată, redefinind arta de a trăi în Dubai.”

Prin Maison Margiela Residences, casa de modă deschide un nou capitol în istoria sa. Rămâne de văzut dacă această viziune va depăși granițele emiratului și va da naștere unui nou limbaj al luxului contemporan.