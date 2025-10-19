Murmur aduce feminitatea în centrul scenei la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: o colecție despre senzualitate, control și forță exprimată prin detaliu și construcție

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Andreea Bădală readuce în prim-plan femeia Murmur, o prezență conștientă de sine, lucidă și seducătoare fără efort. Noua colecție primăvară-vară 2026, prezentată în cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, redefinește noțiunea de senzualitate într-un limbaj modern: mai puțin despre expunere și mai mult despre asumare, disciplină și echilibru.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Fondat în 2011, Murmur a evoluat dintr-o poveste despre lenjerie reinterpretată într-un manifest despre control și libertate. Andreea Bădală a construit de la zero un brand cu identitate vizuală puternică, inspirată de estetica vintage, dar ancorată în tehnici couture și în precizia tăieturilor moderne.

Piesele sale au fost purtate de Beyoncé, Madonna, Dua Lipa, Lady Gaga și Kylie Jenner, confirmând recunoașterea internațională a unui brand românesc ce vorbește fluent limbajul global al feminității. Murmur a devenit o voce distinctăîn moda contemporană: nu caută să provoace, ci să rafineze ideea de senzualitate, transformând-o într-o formă de inteligență estetică

Colecția prezentată la Bucharest Fashion Week este, fără îndoială, una dintre cele mai coerente și mature propuneri ale Andreei Bădală. Designerul explorează o feminitate care nu mai are nevoie să fie afirmată, ci pur și simplu trăită.

Siluetele sunt arhitecturale, construite în jurul bustului și al taliei, cu linii care definesc corpul fără a-l domina. Rochiile drapate în lavandă, topurile structurale și corsetele reinterpretate devin simboluri ale unei senzualități controlate. Cromatic, paleta este echilibrată: liliac, lavandă, negru satinat și griuri metalizate definesc o estetică sofisticată, intelectuală, cu accente de fragilitate.

Materialele sunt în perfectă armonie cu conceptul. Tulle-ul, satinul și pielea moale dialoghează într-un limbaj de texturi care aduce tensiune și rafinament. Piesele tailorate, sacouri masculine, pantaloni evazați și fuste rigide, contrabalansează delicatețea pieselor inspirate din lenjerie, creând o dinamică vizuală între putere și vulnerabilitate.

În plan tehnic, colecția este impecabil executată: cusături precise, detalii metalice funcționale, proporții atent calibrate. Nimic nu e întâmplător. Totul este măsurat, construit, calculat. Această disciplină vizuală transformă Murmur într-un brand couture contemporan, un laborator de formă și intenție, nu un exercițiu de ornament.

Ceea ce diferențiază Murmur este felul în care abordează senzualitatea ca formă de gândire. În această colecție, feminitatea nu mai este un pretext vizual, ci un proces de cunoaștere. Transparențele nu sunt provocatoare, ci subtile; decupajele nu dezvăluie, ci conturează. Fiecare linie poartă intenție, fiecare material comunică o emoție intelectualizată.

Există un echilibru fragil între vulnerabilitate și autoritate, între gest și construcție. Murmur nu creează haine pentru privire, ci pentru conștiința femeii care le poartă, o femeie care își cunoaște limitele, dar alege să le redimensioneze în propriul ei ritm.

Cu această colecție, Murmur își afirmă statutul de brand esențial în redefinirea identității modei românești. Este o colecție despre maturitate estetică, despre forța detaliului și despre controlul elegant al proporțiilor.

Într-un moment în care moda globală oscilează între minimalism și exces, Murmur alege o cale proprie, aceea a echilibrului perfect între senzualitate și rigoare. În universul Murmur, feminitatea nu mai e o formă de slăbiciune, ci o arhitectură a lucidității.