UPDATE Schimbare de putere în Ciprul de Nord: preşedintele în funcție a fost învins la alegerile de duminică / Liderul opoziției, care a câștigat categoric scrutinul, este favorabil unei reunificări a insulei sub forma unui stat federal
Preşedintele Ciprului de Nord, Ersin Tatar, susţinut de liderul turc Recep Tayyip Erdogan, a fost învins categoric în alegerile prezidenţiale organizate duminică, a anunţat şeful Consiliului Electoral Suprem al Ciprului de Nord, potrivit agenției de știri AFP, citate de News.ro.
UPDATE Ora 22.00 Candidatul opoziţiei, Tufan Erhürman, a câştigat alegerile prezidenţiale din Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN), recunoscută doar de Turcia, cu 62,76% din voturi, faţă de 35,81% pentru preşedintele în exerciţiu, Ersin Tatar.
Știrea inițială
Alegătorii din nordul separatist al Ciprului au mers duminică la urne pentru a-şi alege preşedintele, într-un scrutin considerat un test crucial pentru posibilitatea reluării negocierilor de reunificare a insulei divizate, transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.
Actualul lider al comunităţii turco-cipriote, Ersin Tatar, susţinător al unei soluţii cu două state, se confruntă cu principalul său rival, Tufan Erhuman, liderul social-democraţilor, care pledează pentru ”reluarea discuţiilor sub egida ONU” în vederea unei soluţii federale alături de partea greco-cipriotă.
Poziţia lui Tatar privind existenţa a două state a fost respinsă ferm de autorităţile greco-cipriote, iar negocierile de pace sunt blocate din 2017. În total, şapte candidaţi s-au înscris în cursă, dar sondajele arată că lupta se va decide între Tatar şi Erhuman. Dacă niciunul nu obţine majoritatea absolută, turul doi va avea loc pe 26 octombrie.
Cipru este divizat din 1974, când Turcia a invadat nordul insulei în urma unei lovituri de stat sprijinite de Grecia, survenită după ani de tensiuni şi colapsul administraţiei comune dintre cele două comunităţi.
Regiunea nordică, autoproclamată Republica Turcă a Ciprului de Nord, este recunoscută internaţional doar de Turcia. Secţiile de vot s-au deschis la ora 05:00 GMT şi s-au închis la 15:00 GMT, rezultatele finale fiind aşteptate în cursul serii.
