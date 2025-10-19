G4Media.ro
Netanyahu anunţă că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri

Netanyahu anunţă că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, sâmbătă seară, că va candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri, transmite News.ro.

Invitat în platoul Channel 14, la întrebarea „Aveţi de gând să candidaţi la alegerile pentru funcţia de prim-ministru la următoarele alegeri?”, Netanyahu a răspuns afirmativ.

La întrebarea „Veţi câştiga dacă vă veţi prezenta?”, el a răspuns tot „da”.

Liderul Likud, marele partid de dreapta israelian, Netanyahu deţine recordul pentru cel mai mare număr de ani petrecuţi la conducerea guvernului israelian (peste 18 ani în total, cu întreruperi, din 1996).

La ultimele alegeri parlamentare din 2022, blocul de dreapta condus de Netanyahu, destituit din funcţie în iunie 2021 după 12 ani de guvernare neîntreruptă, a ieşit învingător. Mai exact, partidul său a obţinut 32 de locuri în Knesset. Aliaţii săi de atunci au obţinut 18 locuri pentru ultraortodocşi şi 14 pentru alianţa „Sionismul religios”, un record pentru extrema dreaptă.

Mandatul actual al lui Netanyahu a fost marcat de manifestaţii uriaşe împotriva unui proiect de reformă judiciară. De la începutul războiului declanşat de atacul fără precedent al Hamas din Gaza, familiile au criticat vehement modul în care a gestionat problema ostaticilor răpiţi de mişcarea islamistă palestiniană.

