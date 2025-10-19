BYD retrage peste 115.000 de maşini din cauza unor probleme de design şi la baterie / Este cea mai mare rechemare din istoria companiei

Producătorul auto chinez BYD va efectua cea mai amplă rechemare din istoria sa, vizând peste 115.000 de vehicule din seriile Tang şi Yuan Pro, fabricate între 2015 şi 2022, din cauza unor defecte de design şi a riscurilor de siguranţă legate de baterii, potrivit autorităţii chineze pentru reglementarea pieţei, citată de Reuters, transmite News.ro.

BYD a depus un plan la Administraţia de Stat pentru Reglementarea Pieţei (SAMR) prin care solicită rechemarea a 44.535 de vehicule din seria Tang, produse între martie 2015 şi iulie 2017, la care au fost identificate defecte de proiectare ce pot provoca funcţionarea anormală a unor componente.

De asemenea, compania va retrage 71.248 de vehicule Yuan Pro fabricate între februarie 2021 şi august 2022, din cauza unor probleme de fabricaţie care afectează montarea bateriilor.

În ianuarie, BYD a rechemat 6.843 de SUV-uri hibride plug-in Fangchengbao Bao 5, invocând riscuri de incendiu. Înainte de aceasta, în septembrie 2024, producătorul a retras aproape 97.000 de modele Dolphin şi Yuan Plus, după descoperirea unei defecţiuni la unitatea de control a direcţiei care putea provoca incendii.