G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

BYD retrage peste 115.000 de maşini din cauza unor probleme de design…

Fabrica BYD
Sursa foto: Li Jianan / Xinhua News / Profimedia

BYD retrage peste 115.000 de maşini din cauza unor probleme de design şi la baterie / Este cea mai mare rechemare din istoria companiei

Articole19 Oct • 320 vizualizări 0 comentarii

Producătorul auto chinez BYD va efectua cea mai amplă rechemare din istoria sa, vizând peste 115.000 de vehicule din seriile Tang şi Yuan Pro, fabricate între 2015 şi 2022, din cauza unor defecte de design şi a riscurilor de siguranţă legate de baterii, potrivit autorităţii chineze pentru reglementarea pieţei, citată de Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

BYD a depus un plan la Administraţia de Stat pentru Reglementarea Pieţei (SAMR) prin care solicită rechemarea a 44.535 de vehicule din seria Tang, produse între martie 2015 şi iulie 2017, la care au fost identificate defecte de proiectare ce pot provoca funcţionarea anormală a unor componente.

De asemenea, compania va retrage 71.248 de vehicule Yuan Pro fabricate între februarie 2021 şi august 2022, din cauza unor probleme de fabricaţie care afectează montarea bateriilor.

În ianuarie, BYD a rechemat 6.843 de SUV-uri hibride plug-in Fangchengbao Bao 5, invocând riscuri de incendiu. Înainte de aceasta, în septembrie 2024, producătorul a retras aproape 97.000 de modele Dolphin şi Yuan Plus, după descoperirea unei defecţiuni la unitatea de control a direcţiei care putea provoca incendii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Peste 1,6 milioane de persoane au dat în judecată în Marea Britanie producătorii auto: sunt acuzați că au trişat testele de emisii diesel / Verdictul este aşteptat în 2026

Articole14 Oct • 1.263 vizualizări
0 comentarii

Germania intenţionează să prelungească, până în 2035, facilităţile fiscale pentru vehiculele electrice

Articole6 Oct • 143 vizualizări
0 comentarii

Ford recheamă aproape 102.000 de vehicule Taurus în SUA, din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uşi

Articole21 Sep 2025 • 144 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.