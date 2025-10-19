G4Media.ro
Superliga: Metaloglobus reuşeşte surpriza campionatului: 2-1 cu FCSB

Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Superligă, transmite News.ro.

Arbitrul Robert Avram a dictat penalti pentru gazde, în minutul 23, după un duel Cisotti – Ely Fernandes, dar după verificarea VAR decizia a fost anulată.

În minutul 32 arbitrul a dictat un nou penalti, pentru FCSB, după un duel între David Irimia şi Bîrligea, iar Florin Tănase a înscris de la punctul cu var, în minutul 34.

Bîrligea a trimis în bară, în minutul 45, iar după reluare Metaloglobus a egalat. Ubbink a înscris în minutul 48 şi, cu roş-albaştrii apatici şi fără viziune, echipa lui Mihai Teja a pus presiune pe poarta lui Târnovanu.

Baba Alhassan a comis henţ în careu şi arbitrul a dictat penalti pentru gazde, iar Huiban a transformat, în minutul 55. Campioana a avut un gol anulat la Octavian Popescu, în minutul 62, pentru un fault al lui Olaru, dar nu s-a trezit la realitate.

Echipa lui Charalambous nu a jucat nimic deşi a a avut nenumărate cornere, dar nu a produs nici o fază periculoasă şi Metaloglobus a reuşit surpriza campionatului, reuşind prima victorie în Liga 1 chiar împotriva campioanei en-titre.

FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 puncte de lider şi la cinci puncte de locurile de play-off. Metaloglobus e pe locul 16, ultimul, cu şase puncte.

METALOGLOBUS: Gavrilaş – D. Irimia (Al. Irimia 70), A. Camara, Caramalău, A. Sava (Liş 82) – Abbey (Zakir 75), Sabater, Aggoun, Ubbink (Kouadio 71) – Huiban (Hadzic 71), Ely Fernandes. ANTRENOR: Mihai Teja

FCSB: Târnovanu – I. Cercel (M. Toma 46), Ngezana, Baba Alhassan, Radunovic – Ad. Şut, Fl. Tănase – Cisotti (Politic 74), Olaru (Alibec 79), Oct. Popescu (Thiam 70) – Bîrligea. ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Abbey 24, D. Irimia 33, Ubbink 41, Aggoun 58, Al. Irimia 79 / Ngezana 54

Arbitri: Robert Avram – Mircea Orbuleţ, Mihăiţă Necula

Arbitri VAR: Horia Mladinovici – Andrei Antonie

