Familia fondatoare a Samsung Electronics vinde acţiuni de 1,2 miliarde de dolari pentru a acoperi taxe şi împrumuturi / Ar fi vorba de o taxa pe moștenire de câteva miliarde

Mama şi cele două surori ale preşedintelui Samsung Electronics, Jay Y. Lee, intenţionează să vândă acţiuni în valoare de aproximativ 1,73 trilioane de woni (1,22 miliarde de dolari) din gigantul tehnologic sud-coreean, potrivit unei notificări depuse vineri la Bursa din Coreea, transmite Reuters, transmite News.ro.

Vânzarea celor 17,7 milioane de acţiuni, echivalentul a 0,3% din capitalul Samsung Electronics, are drept scop acoperirea obligaţiilor fiscale şi rambursarea unor împrumuturi, conform documentului depus.

Experţii consideră că tranzacţia face parte din eforturile familiei Lee de a obţine lichidităţi pentru plata impozitului pe moştenire, estimat la aproximativ 12 trilioane de woni (8,5 miliarde de dolari), după decesul, în 2020, al patriarhului grupului, Lee Kun-hee.

Operaţiunea va fi gestionată de Shinhan Bank, printr-un contract de încredinţare, şi se va încheia până în aprilie 2026.

Preţul acţiunilor Samsung a crescut cu peste 48% de la anunţarea unui contract de furnizare de cipuri către Tesla, în iulie, iar compania a încheiat şi acorduri cu alţi clienţi majori, inclusiv OpenAI.

De asemenea, există aşteptări ca Samsung să furnizeze noile sale cipuri de memorie de înaltă performanţă (HBM) către Nvidia.

În total, titlurile au crescut cu peste 84% de la începutul anului, atingând vineri 97.900 de woni.

”Planul de răscumpărare de acţiuni de 10 trilioane de woni al Samsung, lansat anul trecut, a avut rolul de a susţine valoarea acţiunilor şi de a ajuta familia să îşi asigure fonduri pentru plata impozitelor pe moştenire”, a explicat Park Ju-gun, directorul firmei de analiză Leaders Index.

El a adăugat că, deşi momentul vânzării poate descuraja investitorii individuali, familia Lee probabil doreşte să finalizeze plata integrală a taxelor moştenirii, profitând de preţul actual ridicat al acţiunilor.

Aproximativ 5 milioane de acţionari individuali deţin în prezent titluri Samsung Electronics, considerată în Coreea de Sud o adevărată ”acţiune naţională”.