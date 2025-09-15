Ministrul Economiei, la semnarea memorandumului pentru înfiinţarea bursei de valori la Chişinău: România şi Republica Moldova construiesc un pod financiar şi fac un pas în direcţia comună: spre Vest

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a declarat luni, cui ocazia semnării Memorandumului de Înţelegere pentru constituirea unei noi burse de valori la Chişinău, că România şi Republica Moldova construiesc astfel nu doar un pod financiar, ci mai fac un pas în direcţia comună, spre Vest. Proiectul este realizat în parteneriat cu Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi un grup de investitori din Republica Moldova. Capitalul social iniţial va fi de 3 milioane de euro. Lansarea operaţională este programată pentru vara anului 2026, transmite News.ro.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a participat luni, 15 septembrie, la Moldova Business Week, forum economic al Republicii Moldova, unde a avut loc semnarea Memorandumului de Înţelegere pentru constituirea unei noi burse de valori la Chişinău, un proiect realizat în parteneriat cu Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi un grup de investitori din Republica Moldova.

„România şi Republica Moldova construiesc astăzi nu doar un pod financiar, ci mai fac un pas în direcţia comună: spre Vest. Lansarea Bursei de la Chişinău înseamnă încredere, transparenţă şi un pas concret spre integrarea economică a Moldovei în Uniunea Europeană. Ne bucurăm să fim parteneri şi să punem la dispoziţie cei 30 de ani de experienţă ai pieţei româneşti de capital pentru ca acest drum să fie ireversibil”, a declarat ministrul Radu Miruţă, prezent la Moldova Business Week.

Capitalul social iniţial va fi de 3 milioane de euro, investit în două tranşe egale, cu participarea Guvernului Republicii Moldova, BVB, precum şi a unor instituţii financiare şi companii, printre care maib, Vienna Insurance Group/Donaris, OTP Bank, Moldindconbank, MK Kapital şi Moldcell.

Lansarea operaţională este programată pentru vara anului 2026.

În discursul său, ministrul Radu Miruţă a remarcat interesul în creştere al investitorilor faţă de Republica Moldova.

„Participând la astfel de evenimente, înţeleg tot mai bine de ce companiile care vin la Ministerul Economiei din România spun că sunt interesate să investească în Republica Moldova. Aceasta este o dovadă că ceea ce faceţi aici este excelent”, a spus Miruţă.

„România rămâne unul dintre cei mai importanţi parteneri ai Republicii Moldova: cel mai mare partener comercial, cel mai important partener cultural; împărtăşim istorie şi cultură, iar România este poarta noastră către Uniunea Europeană”, a declarat Doina Nistor, viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării din Republica Moldova.

Noua bursă va fi organizată ca societate pe acţiuni şi va constitui un pilon strategic pentru extinderea accesului la capital pentru companiile moldoveneşti şi pentru atragerea investiţiilor străine, inclusiv pentru integrarea în piaţa de capital europeană. Pentru cetăţenii moldoveni, iniţiativa reprezintă o oportunitate de a-şi valorifica economiile prin investiţii în instrumente financiare, fiind facilitată şi crearea fondurilor de pensii şi asigurărilor private.

Platforma bursieră va oferi acces la o gamă variată de instrumente financiare – acţiuni, obligaţiuni, valori mobiliare guvernamentale şi corporative – şi va integra tehnologii moderne, inclusiv Arena Trading.

”Prezenţa ministrului Radu Miruţă la Chişinău, la invitaţia viceprim-ministrului Doina Nistor, reafirmă, astfel, sprijinul constant al României pentru parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova şi pentru o colaborare economică tot mai strânsă între cele două ţări”, mai arată Ministerul Economiei.