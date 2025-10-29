Armata din Venezuela afirmă că a distrus două tabere ale narco-teroriştilor columbieni, în sudul ţării

Armata venezueleană a anunţat miercuri că a distrus două tabere ale unor grupări ‘Tancol’, un acronim prin care autorităţile desemnează ‘narco-terorişti înarmaţi columbieni’, în sudul amazonian al ţării, în timp ce Statele Unite au trimis nave de război în Caraibe, care execută lovituri aeriene împotriva unor presupuşi traficanţi de droguri, transmite AFP, conform Agerpres.

Armata ‘a procedat, cu ajutorul unei unităţi de luptă mixte, la distrugerea a două tabere logistice utilizate de grupări Tancol care ne invadează teritoriul naţional’, a scris pe Telegram generalul Domingo Hernandez Larez, precizând că au fost confiscate materiale militare – precum muniţii, veste antiglonţ, aparate de radio – şi fluturaşi aparţinând gherilei columbiene ELN (Armata de eliberare naţională).

‘Venezuela este o zonă de pace, de drept şi de justiţie unde luptăm zilnic împotriva grupărilor de narcotrafic internaţional care încearcă să utilizeze teritoriul naţional ca platformă pentru scopurile lor prădătoare’, adaugă mesajul.

Statele Unite, ale căror nave de război execută operaţiuni împotriva traficului de droguri în Caraibe şi Pacifc, au revendicat 14 atacuri în ultimele săptămâni, soldate cu 58 de morţi.

Preşedintele Donald Trump, care a recunoscut că a autorizat operaţiuni clandestine ale CIA pe teritoriul Venezuelei, a evocat de asemenea lovituri terestre împotriva unor obiective narco-teroriste.

În timp ce Washingtonul îl acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro de a fi membru al unui cartel de trafic de droguri, Maduro afirmă că Washingtonul se foloseşte de pretextul traficului de droguri ‘pentru a impune o schimbare de regim’ şi a pune mâna pe petrolul Venezuelei.