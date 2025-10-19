Jannik Sinner câștigă cea de-a doua ediție a Six Kings Slam după finala cu Carlos Alcaraz: „Aș minți dacă aș spune că nu există o motivație financiară”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Jannik Sinner a repetat performanța din 2024 și a câștigat a doua ediție a turneului demonstrativ Six Kings Slam după ce l-a învins pe Carlos Alcaraz în finală.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tenismenul italian s-a impus în două seturi, 6-2, 6-4, și acum se poate bucura de cinci milioane de euro și o rachetă de aur obținută pe urma succesului din turneul din Arabia Saudită.

În 2024 Sinner a câștigat Six Kings Slam tot după o finală cu spaniolul Alcaraz, atunci impunându-se în trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-3. „Aș minți dacă aș spune că nu există o motivație financiară”, a declarat numărul 2 mondial joi, în conferința de presă. „Toți știm ce este în joc. Dar vrem, de asemenea, să facem sportul mai popular aici. De aceea venim.”

Anul trecut, Rafael Nadal a participat la prima ediție a competiției și a primit o rachetă din aur, chiar înainte să se retragă definitiv câteva săptămâni mai târziu, notează L’Equipe.