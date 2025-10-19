G4Media.ro
VIDEO Golurile legendelor: Leo Messi, triplă de senzație în ultimul meci din…

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo vorbind cu ocazia meciului amical dintre Al Nassr și Paris Saint-Germain
Sursa foto: Power Sport Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

VIDEO Golurile legendelor: Leo Messi, triplă de senzație în ultimul meci din sezonul regulat al MLS / Cristiano Ronaldo înscrie al 949-lea gol cu o execuție imparabilă

Sportz19 Oct • 641 vizualizări 0 comentarii

Legendele care au împărțit scena fotbalului în ultimii 20 de ani – Leo Messi și Cristiano Ronaldo – au ieșit la rampă în această dimineață, respectiv sâmbătă seară, și au captat încă o dată atenția tuturor amatorilor de fotbal.

În SUA, Lionel Messi a strălucit încă o dată pentru Inter Miami, în victoria, scor 5-2, cu Nashville SC, acolo unde a reușit o triplă care amintește de vremurile catalane. Acesta a fost ultimul meci din sezonul regulat al MLS, ocazie prin care starul argentinian a fost încoronat golgheter, contorizând 29 de reușite în 28 de meciuri la 38 de ani.

Primul gol a venit în minutul 33, atunci când Messi a preluat elegant balonul în ultima treime și a continuat să atace central, finalizând în stilul său caracteristic după ce a păcălit un adversar cu o fentă din corp.

Dubla a venit în urma unui penalty transformat cu calm.

Iar tripla a fost semnată după ce fostul jucător al Barcelonei și PSG-ului a combinat cu un coleg la marginea careului și a tras, de data aceasta la colțul lung.

Pentru Leo Messi & co. urmează turneul pentru trofeul MLS. Acolo vor juca o dublă manșă în optimile de finală tot cu Nashville SC.

Cristiano Ronaldo semnează reușita cu numărul 949

Inevitabilul Cristiano Ronaldo nu a lipsit de pe lista marcatorilor din victoria echipei sale Al Nassr împotriva lui Al Fateh (5-1) în Saudi Premier League.

Într-o seară în care Joao Felix a reușit o triplă, Cristiano, în vârstă de 40 de ani, a atras atenția spectatorilor cu un super-gol, numărând a 949 reușită în goana sa spre borna de 1000.

După ce a ratat un penalty, Ronaldo a revenit în posesia balonului la faza imediat următoare pentru a-l executa pe portarul advers cu un șut imparabil din afara careului.

Starul portughez are cinci reușite în tot atâtea partide jucate în acest sezon de SPL.

