VIDEO Golurile legendelor: Leo Messi, triplă de senzație în ultimul meci din sezonul regulat al MLS / Cristiano Ronaldo înscrie al 949-lea gol cu o execuție imparabilă

Legendele care au împărțit scena fotbalului în ultimii 20 de ani – Leo Messi și Cristiano Ronaldo – au ieșit la rampă în această dimineață, respectiv sâmbătă seară, și au captat încă o dată atenția tuturor amatorilor de fotbal.

În SUA, Lionel Messi a strălucit încă o dată pentru Inter Miami, în victoria, scor 5-2, cu Nashville SC, acolo unde a reușit o triplă care amintește de vremurile catalane. Acesta a fost ultimul meci din sezonul regulat al MLS, ocazie prin care starul argentinian a fost încoronat golgheter, contorizând 29 de reușite în 28 de meciuri la 38 de ani.

Primul gol a venit în minutul 33, atunci când Messi a preluat elegant balonul în ultima treime și a continuat să atace central, finalizând în stilul său caracteristic după ce a păcălit un adversar cu o fentă din corp.

MESSIIIIIII 🇦🇷 This man just doesn’t stop scoring! His 27th goal of the season. pic.twitter.com/ceJ0rlcdTt — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2025

Dubla a venit în urma unui penalty transformat cu calm.

GAME ON!!! GOALLLLLLLLLL Leo Messi converts from the spot to equalise vs Nashville! pic.twitter.com/DKiTOsJVTh — We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) October 18, 2025

Iar tripla a fost semnată după ce fostul jucător al Barcelonei și PSG-ului a combinat cu un coleg la marginea careului și a tras, de data aceasta la colțul lung.

Messi third of the night! ✅889 career goal

✅ 71 Inter Miami goal

✅778 non penalty goal

900 goals within reach 🎯🐐🔥 pic.twitter.com/IsZeLH05Xo — johnny cortes (@johnnycortes) October 19, 2025

Pentru Leo Messi & co. urmează turneul pentru trofeul MLS. Acolo vor juca o dublă manșă în optimile de finală tot cu Nashville SC.

Cristiano Ronaldo semnează reușita cu numărul 949

Inevitabilul Cristiano Ronaldo nu a lipsit de pe lista marcatorilor din victoria echipei sale Al Nassr împotriva lui Al Fateh (5-1) în Saudi Premier League.

Într-o seară în care Joao Felix a reușit o triplă, Cristiano, în vârstă de 40 de ani, a atras atenția spectatorilor cu un super-gol, numărând a 949 reușită în goana sa spre borna de 1000.

După ce a ratat un penalty, Ronaldo a revenit în posesia balonului la faza imediat următoare pentru a-l executa pe portarul advers cu un șut imparabil din afara careului.

Cristiano Ronaldo nets his 949th career goal 🤯💛 @SPL pic.twitter.com/deektviejV — OneFootball (@OneFootball) October 18, 2025

Starul portughez are cinci reușite în tot atâtea partide jucate în acest sezon de SPL.