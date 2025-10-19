Lando Norris, „aproape surprins” de locul secund în calificările de la Austin: „Mașina a fost imposibil de condus, nu știu de ce” / Reacțiile lui Verstappen și Leclerc

Lando Norris s-a declarat plăcut surprins că s-a calificat pe locul al doilea pentru Marele Premiu al Statelor Unite la Formula 1, deoarece a simțit că monopostul său McLaren era „imposibil de pilotat”, arată Autosport.

Pilotul britanic a avut parte de un moment tensionat în Q1, după ce și-a întrerupt primul tur din sesiune din cauza unui sector inițial haotic — a pierdut timp în primul viraj și a ieșit larg în virajul 9. La a doua încercare, cu aceleași pneuri, a reușit totuși să treacă în faza următoare și ulterior și-a asigurat un nou start din prima linie, alături de Max Verstappen.

Totuși, Norris a fost la aproape trei zecimi de timpul de pole al lui Verstappen, care, de altfel, nu a mai apucat un al doilea tur cronometrat în Q3, după ce a trecut linia de start prea târziu. Verstappen a stabilit cel mai rapid timp chiar din primul tur în Q3 și își continuă dominația în SUA, profitând din plin de haosul de la McLaren.

Norris a spus pentru Sky Sports că monopostul MCL39 a fost „greu de controlat” în calificări și a considerat că diferențele de condiții față de sesiunea de vineri (cea pentru cursa sprint) — în care fusese cu 0,587 secunde mai rapid — i-au afectat mai mult pe cei de la McLaren decât pe rivali.

„Mașina a fost imposibil de condus, nu știu de ce”, a explicat Norris. „Se vedea clar încă din Q1 — la fiecare tur eram între trei și cinci zecimi în urma lui Max. Nu era doar că ei erau foarte rapizi, ci și că noi eram pe locurile 11-12 și aproape să fim eliminați. Eram destul de îngrijorat după Q1.”

„E foarte dificilă de manevrat — fiecare denivelare, fiecare bordură o simți diferit la fiecare tur. Nu e genul de lucru pe care îl spunem de obicei despre mașina noastră, dar azi e clar că amândoi am avut probleme. Nu știu de ce am suferit mai mult decât ieri, când mă simțeam mai confortabil și eram vizibil mai rapid.”

„Probabil pista a fost puțin mai proastă, vântul mai puternic, și se pare că ne-a afectat mai mult decât pe alții. Vom încerca să înțelegem de ce și să învățăm din asta. Sincer, e aproape o surpriză că sunt pe locul 2 — dar o accept.”

Întrebat dacă va aborda startul de duminică altfel decât cel din cursa sprint (unde Oscar Piastri fusese lovit), Norris a spus că nu intenționează să schimbe nimic.

De asemenea, britanicul a spus că faptul că rivalul și colegul său de echipă, Piastri, pleacă abia de pe locul șase, nu îi oferă niciun confort — obiectivul său rămâne victoria.

„Vreau să câștig. Urăsc să fiu pe treapta a doua sau a treia a podiumului”, a adăugat Norris. „Prefer să nu fiu acolo deloc. Sunt aici ca să câștig curse, și asta voi încerca să fac. O să dau totul ca să profit de șansă.”

În paralel, poleman-ul s-a declarat mulțumit de mașina sa, dar totuși nu a fost mare fan al vremii.

„Mașina s-a comportat foarte bine. Am încercat să fac un tur perfect, să pun totul cap la cap, dar nu a fost ușor, pentru că era cald și bătea mult vântul. În primul sector a fost o adevărată provocare. Am reușit să îmbunătățesc față de Q2, dar, din păcate, nu am mai putut face ultima încercare. Totuși, primul tur a fost suficient.

A fost complicat din cauza vântului, care era mai puternic și s-a schimbat ușor față de ieri. În zona Esses, avem vântul din spate – exact acolo unde ai nevoie de aderență – și o pierzi. În alte viraje câștigi puțin timp, dar pierdem mult în primul sector”, a mărturisit Verstappen.

Ocupantul locului trei, Charles Leclerc, a precizat că este, de asemenea, mulțumit de calificări, dar rămâne încă în dubii dacă poate să se bată cu Verstappen și Norris pentru cursa finală.

„A fost o surpriză destul de mare, mai ales ținând cont de cum a decurs weekendul nostru. Mai avem încă multe lucruri de înțeles la această mașină, pentru că diferențele de performanță pe parcursul aceluiași weekend sunt prea mari. Am învățat multe sâmbătă dimineață din cursa sprint, iar lucrurile au mers mai bine în calificări.

De obicei, mașina noastră se comportă mai bine în cursă. Nu știu dacă va fi suficient ca să ne batem cu Max (Verstappen) și cu cei de la McLaren, dar vom încerca să avem un start bun, ca dimineață sau ca anul trecut, și să rămânem în față.”