Explozia din Rahova. Administratoarea blocului a fost audiată la Parchetul Curții de Apel București / Ea susține că reprezentanții firmei recomandate de Distrigaz au rupt sigiliul

Administratoarea blocului din Rahova a fost audiată duminică, 19 octombrie, la Parchetul Curții de Apel București. Ea le-a declarat jurnaliștilor ca reprezentanții firmei recomandate de Distrigaz au rupt sigiliul. Un locatar care a adus-o la audieri cu mașina le-a declarat la rândul său jurnaliștilor că sigiliul ar fi fost rupt de firma care urma să facă revizia.

La plecarea de la audieri, administratora blocului afectat de explozie nu a mai făcut nicio declarație.

Alimentarea cu gaze naturale a blocului din Rahova fusese întreruptă în ziua de dinaintea exploziei de o echipă a Distrigaz Sud Rețele, care a sigilat și electrovalva, a precizat vineri Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, care citează într-un comunicat informații de la operatorul de distribuție.

Potrivit sursei citate, în data 16 octombrie, în urma unei sesizări, operatorul de distribuție a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă.

În data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizări, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.

Potrivit ANRE, ⁠ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30. “La scurt timp după această constatare a avut loc explozia”, potrivit sursei citate.

Această oră nu coincide însă că o înregistrare video de la un magazin din zonă care datează explozia la ora 09:06.

Și Distrigaz a dat publicității un comunicat de presă în legătură cu explozia de la blocul din Rahova:

„Ca urmare a exploziei produse în dimineața zilei de 17 octombrie pe Calea Rahovei din București, ne exprimăm întreaga compasiune pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați, direct sau indirect.

În ceea ce privește derularea evenimentelor din zilele premergătorare deflagrației din strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București, aducem următoarele precizări:

”În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare.

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă.

Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU.”

O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un Bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al capitalei. A fost activat planul roșu, fiind victime multiple. Până la acest moment sunt trei morți și 13 persoane transportate la spitale, între care o fată de 17 ani este în stare gravă. Trei dintre răniți au arsuri, iar după ce vor fi stabilizate, Ministerul Sănătății va face demersuri pentru transferarea acestora în străinătate. Informațiile sunt în dinamică, numărul victimelor se poate modifica.