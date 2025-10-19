Oscar Piastri, despre coliziunea cu Lando Norris din sprintul Marelui Premiu al SUA: „Doar un incident de cursă” / Zak Brown, inițial vehement la adresa lui Hulkenberg și-a schimbat părerea după reluări

Liderul clasamentului general la piloți, Oscar Piastri (McLaren), a declarat că accidentul cu coechipierul său Lando Norris care i-a obligat să abandoneze cursa de sprint de la Austin de sâmbătă a fost doar „un incident de cursă”.

Accidentul s-a întâmplat încă din start, de la primul viraj al circuitului din Austin. Cei doi colegi de la McLaren încercau să-și lase loc reciproc, dar Nico Hulkenberg (Kick Sauber) a intrat prin interior și această manevră a însemnat declanșatorul coliziunii. Piastri a suferit o rupere a suspensiei față-dreapta, în timp ce Norris a rămas fără roata spate-stânga.

Cursa a fost neutralizată de Safety Car, din cauza resturilor împrăștiate pe Circuit of the Americas, iar coliziunea a devenit principalul subiect al zilei.

„Cred că a fost doar un incident de cursă. Lando și cu mine eram destul de departe de apex și e imposibil să vezi tot ce se întâmplă în acel moment”, a spus Piastri, citat de Reuters. „Trebuie să te bazezi pe instinct și pe reflexe, iar asta am făcut.”

Norris s-a oprit pe marginea pistei, în timp ce Piastri, care are 22 de puncte avans față de coechipierul său în clasament, a intrat la boxe cu suspensia ruptă.

„A fost groaznic. Niciunul dintre piloții noștri nu e de vină acolo”, a spus inițial șeful McLaren, Zak Brown, la Sky Sports. „A fost condusă ca o oră de amatori de către unii dintre piloții din față, care au scos din joc doi oameni.”

După ce a revăzut imaginile, Brown și-a schimbat opinia: „M-am uitat din nou și mi-am schimbat părerea. Nu pot să-l învinuiesc pe Nico pentru asta.”

Directorul echipei, Andrea Stella, a spus după calificările pentru cursa principală de duminică faptul că „unii piloți foarte experimentați ar fi trebuit să dea dovadă de mai multă prudență”.

Întrebat dacă îl consideră pe Piastri prea agresiv pentru că a tăiat spre interiorul virajului strâns, cu două mașini deja pe interior, Norris a refuzat să dea vina pe colegul său: „A fost lovit, nu? A fost lovit, corect? Atunci de ce ar fi vina lui?”

Mai târziu, britanicul a adăugat că va înțelege mai bine situația după weekend: „Cred că lucrurile vor fi analizate ca să înțelegem mai multe. În rest, nu pot face nimic. Trebuie doar să merg înainte și să-mi văd de treabă.”

Incidentul a fost al doilea weekend consecutiv în care piloții McLaren au avut contact, după ce Norris îl forțase pe Piastri să iasă larg în Singapore — moment care a stârnit discuții despre posibile consecințe și tensiuni interne, Norris fiind atunci considerat vinovat.

De asemenea, incidentul din startul cursei nu a fost singurul de pe circuit. Lance Stroll și Esteban Ocon s-au ciocnit în același viraj, în turul al 16-lea, și au părăsit sprintul înainte de final.