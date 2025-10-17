Nicușor Dan, despre explozia din Rahova: Am solicitat autorităților să comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin / Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care se încheie în uitare
Nicușor Dan a transmis vineri seară, pe Facebook, un mesaj despre explozia extrem de puternică de vineri dimineață, din cartierul bucureștean Rahova.
Președintele spune că a cerut autorităților să comunice imediat toate datele relevante despre tragedie, pe măsură ce acestea obțin informații.
Dan a transmis de asemenea un mesaj pentru familiile din blocul despre care premierul Bolojan spune că cel mai probabil ar trebui demolat în urma exploziei care s-a auzit puternic de la străzi distanță.
Președintele mai spune că din datele preliminare se pare că tragedia putea fi evitată:
Mesajul integral al lui Nicușor Dan
Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple.
Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile.
Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile.
Cer asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private. Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă.
Am solicitat institutiilor responsabile sa comunice toate datele relevante pe masura ce le obtin. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete.
Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită. Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității.
Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală si face diferenta dintre viață și moarte.
Susține-ne activitatea
Donație Paypal recurentă
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donație Paypal singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
Donează prin Transfer Bancar
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon
Citește și...
VIDEO Cum a instigat Makaveli la revoltă oamenii aflați la locul exploziei din Rahova, cu conspirații și informații false / Susținătorul pro-rușilor Georgescu și Șoșoacă și-a șters postarea agresivă de pe TikTok și a publicat o alta, de ”ajutor” și ”înmormântări gratis” pentru victime
SURSE Alegerile pentru Primăria București ar putea fi organizate pe 7 decembrie. Cine sunt posibilii candidați
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.