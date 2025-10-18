VIDEO Cum a instigat Makaveli la revoltă oamenii aflați la locul exploziei din Rahova, cu conspirații și informații false / Susținătorul pro-rușilor Georgescu și Șoșoacă și-a șters postarea agresivă de pe TikTok și a publicat o alta, de ”ajutor” și ”înmormântări gratis” pentru victime

Virgil Zidaru, cunoscut pe TikTok drept ”Makaveli”, susținător al pro-rușilor Călin Georgescu și Diana Șoșoacă, le-a instigat vineri la revoltă pe victimele exploziei din Rahova. Mai mult, ”Makaveli” și-a șters postarea agresivă de vineri, de pe TikTok, iar sâmbătă, în jurul prânzului, a publicat o alta, de ”ajutor” și ”înmormântări gratis” pentru victime. Ulterior, a făcut un live pe TikTok în care i-a agresat verbal pe cei care l-au criticat că instigă oamenii la revoltă:

”Ce rasă de oameni infecți sunteți, ce rasă de șobolani sunt unii. Nu poate unul să dea o cană de apă la cineva că ”instigă”. Eu am impresia că obstrucționați ajutorul. Mai le puneți bețe în roată și altora care vor să ajute (…). Astăzi vă dau iar pastila morții! Mucușorii, useriștii”, și-a încheiat live-ul pe TikTok de sâmbătă ”Makaveli”, pe care l-au urmărit peste 6600 de persoane. De precizat că TikTok nu păstrează înregistrările făcute live, cum se întâmplă în cazul Facebook.

Makaveli a anunțat și că sâmbătă, de la 20:00, o să fie ”cu România TV” la locul exploziei pentru că ”oamenii n-au fost cazați la hotel”, deși unele dintre persoanele evacuate au declarat sâmbătă că au dormit la hotel, unul dintre exemple fiind difuzat de Antena 3 la jurnalul de la ora 14:00.

Vezi la finalul articolului mai multe postări video de pe TikTok care surprind agresivitatea și limbajul lui Virgil Zidaru de vineri, la locul tragediei din Sectorul 5, dar și conspirații și informații false despre tragedie.

TikToker-ul, care are aproape 400.000 de urmăritori pe rețeaua chinezească și un impact cu fanii de peste 3,6 milioane de interacțiuni, le spunea oamenilor că sunt mințiți și că autoritățile nu poartă echipament de protecție în zona de risc, că polițiștii ”stau la cafele și fumează”. În comentarii au început să apară rapid reacții de susținere și mesaje precum ”Makaveli primar general” sau ”Viitorul primar al Sectorului 5”.

Zidaru se erija în apărătorul presei și a reporterilor de la fața locului care se aflau în perimetrul de siguranță spunând că jurnaliștii nu sunt lăsați să filmeze în bloc pentru că ”se încearcă mușamalizarea” situației.

În realitate, Inspectoratul de Stat în Construcții, citat de premierul Ilie Bolojan, a constatat că structura de rezistență a blocului este grav avariată, iar imobilul este în pericol de prăbușire. Și alte autorități au transmis vineri că cel mai probabil blocul va trebui să fie demolat.

Mai mult, Virgil Zidaru, pe vremea când era ”consilierul” șefei partidului extremist SOS, pro-rusa Diana Șoșoacă, a agresat o jurnalistă pe holurile Palatului Parlamentului. El a ajuns să defileze la costum prin Parlament și să se poarte în Legislativ ca în live-urile de pe TikTok exclusiv din cauza influenței pe care o exercită pe rețeaua chinezească.

În prima zi a lui în Parlament, ”influencerul” a agresat sau luat peste picior jurnaliști, încurajat chiar de șefa SOS:

„Veniți mai încoace, domnișoară, să vă spun două-trei vorbe”, a declarat ”Makaveli” de la o tribună pentru declarații de presă din Parlament, vineri dimineață.

„Vezi, nu începe cu înșelăciunea (metaforă pentru o expresie de nereprodus adresată de tiktoker soției moderatorului Mihai Gâdea, n.red.)”, i-a spus ironic Diana Șoșoacă. Vezi detalii aici și aici.

„În primul rând, ascundeți-vă soțiile că a intrat Makaveli în Parlament – unu la mână. Doi la mână, fiți cuminți, mergeți pe vârfuri, cine e corect e corect, cine nu – le băgăm amendă”, a continuat Zidaru amenințător, fără să fie deranjat de paza din Parlament.

Nu este prima dată când ”Makaveli” recurge la atitudine și limbaj agresive. El a fost ridicat de jandarmi din cauza agresivității în 25 aprilie de la protestul din fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție. Vezi detalii aici.

Zidaru, la fel ca alți ”influenceri” de pe TikTok, a fost vizat de perchezițiile procurorilor de la Parchetul General în dosarul despre promovarea online a fostului candidat pro-rus cu discurs legionar la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Vezi detalii aici.

A doua zi după anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională, pe motiv că scrutinul electoral din 24 noiembrie a fost compromis pe întreg parcursul lui, ”Makaveli” și Pian, alt ”influencer” care l-a susținut pe Călin Georgescu, s-au ”autodenunțat” pe TikTok și au cerut SRI și DIICOT să ”vină să le dea informații” cu privire la finanțarea campaniei prezidențiale.

Makaveli este unul dintre cei care apar în documentele serviciilor de informații, declasificate la începutul lunii decembrie 2024 de președintele Klaus Iohannis. ”Makaveli” mai spunea într-un video că atât el, cât și Pian l-au susținut inițial pe Simion și AUR și că au fost plătiți de Micula Jr, care recunoaște că a dat bani, dar a subliniat că ”PSD a plătit 5 milioane de euro la Antena 3”. Ulterior, Makaveli și Pian au publicat videouri din avion și mașină, spunând că au plecat din țară. Ulterior, pe parcurs ce ancheta autorităților stagna, ”Makaveli” a revenit la susținerea pentru Călin Georgescu și discursul ”suveranist” și conspiraționist. Citește toate detaliile aici.