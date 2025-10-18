G4Media.ro
Prefectul Capitalei anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de…

explozie bloc capitala de sus
Sursa Foto: G4Media.ro

Prefectul Capitalei anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00: Blocul rămâne sigilat, locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta şi a le oferi cele mai recente informaţii, în urma exploziei blocului din Rahova. Prefectul mai anunţă că tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe, transmite News.ro.

”Am convocat din nou Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, astăzi, la ora 18.00. Am invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta direct cu ei şi pentru a le oferi cele mai recente informaţii”, anunţă prefectul.

El precizează că mai devreme, a fost pe teren alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu o echipă formată din peste 10 experţi.

”Am analizat structura clădirii şi posibilele pericole pentru locatari. Ancheta este în desfăşurare. Tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe”, menţionează prefectul Capitalei.

