Primarul Capitalei: Maşinile din jurul blocului afectat de explozie vor fi relocate / Le vom duce în autobaze în Giurgiului şi Alexandriei

Maşinile din jurul blocului din Sectorul 5, unde a avut loc vineri explozia, vor fi relocate, ele urmând a fi duse în autobaze în Giurgiului şi Alexandriei, a anunţat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, transmite Agerpres.

„În acest moment, toate maşinile din jurul imobilului vor fi evacuate de către Administraţia Străzilor. Primăria Capitalei ajută la evacuarea maşinilor şi le vom duce în autobaze în Giurgiului şi Alexandriei, am vorbit cu Poliţia Română. Procurorul a fost la faţa locului. Cazul merge mai departe şi ancheta merge mai departe. ISU stă şi monitorizează imobilul, punem la dispoziţie macarale, absolut tot ce au nevoie, schele, în cazul în care se întâmplă ceva peste zi să poată să intervină rapid. (…) Există un pericol iminent şi de aceea Primăria Capitalei alături de Prefectură şi de ISU este foarte atentă ca să intervină în caz de orice eveniment. Trebuie să fim foarte eficienţi. (…) Acest bloc a fost construit pe vremea comunismului, e făcut din prefabricate. Prefabricatele, care sunt prinse între ele, în momentul în care a avut loc explozia, s-au distanţat”, a explicat Stelian Bujduveanu, într-o declaraţie de presă.

El a informat că la ora 17:00 i-a chemat pe locatarii blocului la sediul Municipalităţii pentru a le comunica punctul de vedere al Facultăţii de Construcţii în ceea ce priveşte imobilul, iar de la ora 18:00 a fost convocată o şedinţă a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

„Am avut o întâlnire la faţa locului cu rectoratul Facultăţii de Construcţii împreună cu ISC-ul şi cu experţi acreditaţi. În acest moment, redactează un punct de vedere asupra stabilităţii imobilului şi cum trebuie intervenit mai departe. La ora 17:00 am chemat toţi locatarii şi asociaţia de proprietari din imobilul în care a avut explozia la sediul Primăriei Capitalei. O să le comunicăm în primă fază lor punctul de vedere din partea Facultăţii de Construcţii, transparent, pentru a şti unde ne aflăm şi apoi am discutat cu prefectul Bucureştiului, care a convocat (…) peste o oră de la întâlnire şedinţa Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a vedea care sunt paşii pe care ni-i vom asuma fiecare şi ce va trebui să facem pentru aceşti oameni care au trecut prin tragedie”, a spus primarul Bujduveanu.

El a punctat că se va face expertiză şi pentru Liceul „Dimitrie Bolintineanu” şi pentru toate imobilele ce au fost afectate.

Bujduveanu a informat că aproape 100 de oameni afectaţi de deflagraţie au fost cazaţi în hotelurile puse la dispoziţie de Municipalitate şi că peste 300 au primit consiliere psihologică.