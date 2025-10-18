Fotbaliștii din LaLiga, grevă simbolică împotriva desfășurării meciului Villarreal – Barcelona la Miami: în primele 15 secunde ale partidelor din această etapă jucătorii vor sta nemișcați

Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE) i-a invitat pe jucători să intre în grevă simbolică în primele 15 secunde ale meciurilor din etapa a 9-a din La Liga, începută cu partida Real Oviedo vs. Espanyol, scor 0-2, pentru a protesta împotriva mutării partidei Villarreal–FC Barcelona la Miami pe 21 decembrie, potrivit L’Equipe.

Etapa din acest weekend este astfel marcată de o acțiune de protest inedită: timp de 15 secunde de la fluierul de start jucătorii vor rămâne nemișcați pe teren, exprimându-și opoziția față de decizia Ligii spaniole și aprobarea UEFA.

„Având în vedere refuzurile constante și propunerile irealiste ale Ligii, Asociația Spaniolă a Fotbaliștilor respinge categoric un proiect care nu are aprobarea principalilor protagoniști ai sportului nostru”, a transmis AFE într-un comunicat publicat vineri.

Președintele Federației Spaniole, Rafael Louzan, a apărat joi decizia de a muta meciul peste ocean, numind-o „o recompensă pentru fani”. De cealaltă parte, mijlocașul Barcelonei, Frenkie de Jong, s-a declarat surprins de această delocalizare.

Xabi Alonso, tehnicianul lui Real Madrid, și-a repetat opoziția fermă față de mutarea meciului rivalei cu Villarreal la Miami. Suntem împotriva mutării meciului Villarreal – Barça la Miami, deoarece a fost o decizie luată unilateral. Nu în unanimitate”, a declarat antrenorul spaniol.

Potrivit lui Xabi, „protestele sunt pozitive, deoarece este un sentiment împărtășit de multe cluburi” din fotbalul spaniol.

Protestul a început încă de vineri seară, la meciul de deschidere al etapei dintre Real Oviedo și Espanyol Barcelona, însă nu a fost arătat în imaginile oficiale, realizatorii transmisiunii alegând să filmeze un cadru larg din afara stadionului în primele secunde ale jocului.

În plus, jucătorii Barcelonei și ai lui Villarreal nu vor participa la grevă, pentru a evita interpretarea acțiunii ca o critică directă la adresa unuia dintre cluburile implicate, a explicat sindicatul jucătorilor.