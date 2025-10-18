Două dintre victimele exploziei din Rahova vor fi identificate cu ajutorul expertizelor ADN, pentru a se stabili cu certitudine identitatea acestora / Şapte dintre cele 15 victime duse la spital au fost externate

Toate cele trei victime care au murit în explozia produsă vineri în blocul din sectorul 5 al Capitalei sunt femei. Pentru una dintre acestea, identitatea a fost stabilită cu exactitate, însă în cazul celorlalte două, deşi se ştie cine erau, se vor face expertize ADN care să le stabilească cu certitudine identitatea, în condiţiile în care identificarea vizuală nu este posibilă. În ceea ce priveşte răniţii, şapte dintre cele 15 victime duse la spital au fost externate, transmite News.ro.

„S-au demarat deja activităţile de identificare a victimelor.

Toate trei sunt femei, dar două sunt neidentificate încă, la momentul actual, urmează să fie făcută identificarea pe partea de ADN. E vorba de o victimă de 51 de ani care locuia împreună cu soacra şi cu soţul şi o victimă în vârstă de 65 de ani care locuia singură. Acum, la Institutul Naţional de Criminalistică se face identificarea lor pe bază de ADN”, a declarat sâmbătă după amiază Alexandru Poroşanu, director adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică.

Chestorul de poliţie Georgian Drăgan a precizat, la rândul său, că bilanţul privind victimele exploziei arată că, pe lângă cele trei persoane decedate, alte 15 au fost duse la spitale iar trei nu au dorit să fie duse la unităţi sanitare după ce au primit ajutor medical la faţa locului. Dintre cei 15 pacienţi duşi la spital, şapte au fost externate iar un bărbat a fost transferat în Austria. Poliţiştii îi vor audia pe cei aflaţi în spital, atunci când starea de sănătate a răniţilor va permite acest lucru. Georgian Drăgan a subliniat că primele echipaje de ordine publică din cadrul Poliţiei au ajuns la ora 9:11, la trei minute după ce explozia a fost anunţată.