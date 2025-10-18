Anchetatorii nu pot intra în zona în care s-a produs explozia blocului din Rahova, din cauza riscului de prăbuşire şi folosesc nacele şi drone pentru a obţine imagini. Zeci de persoane, audiate

Poliţia Română, care face cercetarea la locul exploziei în dosarul aflat în coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, foloseşte nacele şi drone pentru a realiza fotografii şi pentru a avea acces la imagini din interiorul imobilului în care s-a produs deflagraţia. S-a recurs la aceste mijloace în condiţiile în care accesul anchetatorilor în blocul în care s-a produs explozia nu este posibil, existând riscul ca acesta să se prăbuşească, mai ales în partea superioară a clădirii. De asemenea, oficialii Poliţiei anunţă că peste 20 de persoane au fost audiate în dosar, printre acestea numărându-se locatari şi martori, transmite News.ro.

Un dosar care vizează infracţiunea de distrugere din culpă a fost deschis în urma deflagraţiei extrem de puternice care a avut loc vineri într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei.

”Ceea ce vă putem spune este că a fost o explozie în urma unei acumulări de gaze, cauzele şi dinamica acestei explozii urmează să le stabilim ulterior. De asemenea, urmează să stabilim ulterior eventuale participaţii”, a declarat, sâmbătă după amiază, chestorul de Poliţie Gheorghe Cristian, şeful Direcţiei de Investigaţii criminale.

Acesta a vorbit şi despre ipotezele de lucru, acestea fiind diverse, de la cauze tehnice, la culpă umană.

”Lucrurile sunt în dinamică şi această dinamică nu se va încheia în cursul zilei de azi. Cercetarea la faţa locului clarifică foarte multe dintre problemele la care sunt întrebări”, a precizat acesta.

La rândul său, comisarul şef Alexandru Poroşanu, director adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică, a explicat că se folosesc drone şi nacele pentru a obţine imagini din interiorul blocului.

”Activitatea de cercetare la faţa locului a început de ieri, imediat ce ne-a fost permis accesul în zonă de către echipele de salvatori şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii. Activitatea s-a desfăşurat până târziu în noapte, ocazie cu care s-au făcut fotografii judiciare, s-au recoltat probe care să ducă la stabilirea cauzelor acestei deflagraţii. Nici acum nu putem să intrăm în zona afectată direct de deflagraţie, este foarte instabilă, abia reuşim să facem partea de cercetare în zona adiacentă. Probabil va dura un pic până când experţii ne vor da accesul să putem să facem activitatea şi acolo. Cu toate astea, s-au folosit nacele şi drone ca să poată fi făcute fotografii şi să poată fi văzută zona din exterior”, a declarat Alexandru Poroşanu.