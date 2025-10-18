Explozia blocului din Rahova: Un adolescent, externat, o tânără care a suferit intervenţii chirurgicale, s-a trezit şi are „status medical pozitiv” / Persoanele evacuate primesc îngrijiri medicale în ambulatoriu şi medicaţie, în cazul bolnavilor cronici

Un adolescent rănit în explozia din cartierul Rahovei a fost externat, iar o adolescentă, care a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, s-a trezit, este conştientă şi are „un status medical pozitiv”, afirmă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Pacientul transferat la un spital din Austria a ajuns acolo în siguranţă, transmite News.ro.

„Băiatul a fost externat, iar domnişoara rămâne internată în terapie intensivă. În această dimineaţă s-a trezit în urma intervenţiei chirurgicale, vorbeşte, comunică, este într-o stare medicală favorabilă”, a anunţat Alexandru Rogobete sâmbătă după amiază, la Digi 24.

Şi pacientul transferat, sâmbătă dimineaţă, la un spital din Austria a ajuns în siguranţă acolo.

„Pacientul a fost monitorizat continuu pe timpul zborului de către echipajul medical al SMURD, nu am informaţii să fi existat evenimente medicale”, a subliniat Alexandru Rogobete.

„La nivelul Ministerului Sănătăţii, împreună cu conducerea ASSMB, s-a organizat un flux medical pentru persoanele evacuate, mai multe spitale din Bucureşti oferă asistenţă medicală în regim ambulatoriu pentru persoanele evacuate, vorbim despre persoane care erau pe tratamente cronice, dependenţi de insulină şamd iar noi, împreună cu ASSMB-ul le-am asigurat această medicaţie şi sunt monitorizaţi, respectiv beneficiază de asistenţă medicală în regim ambulatoriu”, a subliniat Alexandru Rogobete.