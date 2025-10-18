G4Media.ro
A murit marele pianist și compozitor de jazz Mircea Tiberian / Uniunea…

mircea tiberian
Sursa Foto: Facebook

A murit marele pianist și compozitor de jazz Mircea Tiberian / Uniunea Compozitorilor: Cinci decenii de activitate remarcabilă

18 Oct

Marele compozitor şi pianist de jazz Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, a anunţat sâmbătă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

”UCMR anunţă cu mare regret încetarea din viaţă la vârsta de 70 de ani a pianistului şi compozitorului de jazz Mircea Tiberian, unul dintre artiştii cu cea mai complexă şi spectaculoasă evoluţie din muzica de jazz românească a ultimelor decenii. Activitatea sa muzicală s-a concretizat în susţinerea a mii de concerte şi realizarea a peste douăzeci de albume care se remarcă printr-un limbaj armonic complex, linii melodice inspirate atât în compoziţie, cât şi în improvizaţii, o paletă sonoră şi stilistică ce merge de la gospel şi rock&roll la explorări sonore şi muzică clasică contemporană, cu o înclinaţie spre soluţii neaşteptate, originale. Dintre acestea, memorabil este cel apărut în 2020 la casa de discuri Fiver House Records sub titlul Looking forward to the past”, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES, transmite Agerpres.

Mircea Tiberian a avut un rol esenţial în pedagogia jazzului şi a muzicii improvizate din România, fiind iniţiatorul primei şi celei mai importante secţii de jazz şi muzică pop din ţară, secţie pe care a condus-o în cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, precizează sursa citată.

A fost director artistic la numeroase ediţii ale unor festivaluri de jazz, a curatoriat câteva stagiuni de concerte, a cântat în spectacole muzicale, proiecte multi-media, fiind autorul mai multor evenimente care includ, alături de muzică, poezie, teatru sau film.

Tiberian a fost totodată activ şi în domeniul literar şi muzicologic, publicând numeroase articole, cărţi sau antologii.

A fost distins de şase ori cu Premiul pentru compoziţie de jazz al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

”Cele 5 decenii de activitate remarcabilă lasă celor care l-au cunoscut, colaboratorilor şi ascultătorilor, o amintire puternică, vie a talentului şi inteligenţei cu care Mircea Tiberian s-a dedicat cu pasiune muzicii, înscriindu-şi astfel numele în istorie”, arată UCMR.

