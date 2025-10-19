G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SONDAJ Majoritatea germanilor se opun ideii de a organiza un sistem de…

Sursa Foto: Facebook/ Budeswehr

SONDAJ Majoritatea germanilor se opun ideii de a organiza un sistem de tip loterie pentru a stabili cine să efectueze serviciul militar

Articole19 Oct • 188 vizualizări 0 comentarii

Majoritatea germanilor sunt împotriva ideii de a utiliza o loterie pentru a stabili cine trebuie să efectueze serviciul militar în baza unei noi legi, potrivit unui sondaj de opinie, relatează duminică dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Guvernul cancelarului Friedrich Merz intenţionează să reinstituie o formă de serviciu militar, care a fost suspendat în 2011, pentru a răspunde unei ameninţări în creştere din partea Rusiei şi pentru a consolida armata germană, în conformitate cu obiectivele de apărare ale NATO.

Potrivit unui sondaj efectuat de institutul INSA pentru ediţia de duminică a ziarului Bild, 60% dintre cei intervievaţi cred că este greşit să fie utilizat un sistem de loterie pentru a decide cine trebuie să fie recrutat.

Circa o cincime dintre respondenţi cred că ar fi bine să fie utilizat un sistem de loterie. Circa 11% dintre respondenţi au spus că nu îi interesează o eventuală reglementare în acest sens, iar 8% nu au răspuns la întrebare.

Ministrul apărării Boris Pistorius a declarat pentru Bild că decizia privind modul de a creşte efectivul armatei nu ţine de parlament. Participarea voluntară ar trebui să fie modelul cât de mult timp va fi posibil, a spus el.

Recrutarea la scară mare în Germania ar fi observată la Kremlin, a declarat el pentru ziar, catalogând măsura drept un gen de acţiune de descurajare împotriva Rusiei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.