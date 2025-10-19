SONDAJ Majoritatea germanilor se opun ideii de a organiza un sistem de tip loterie pentru a stabili cine să efectueze serviciul militar
Majoritatea germanilor sunt împotriva ideii de a utiliza o loterie pentru a stabili cine trebuie să efectueze serviciul militar în baza unei noi legi, potrivit unui sondaj de opinie, relatează duminică dpa, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Guvernul cancelarului Friedrich Merz intenţionează să reinstituie o formă de serviciu militar, care a fost suspendat în 2011, pentru a răspunde unei ameninţări în creştere din partea Rusiei şi pentru a consolida armata germană, în conformitate cu obiectivele de apărare ale NATO.
Potrivit unui sondaj efectuat de institutul INSA pentru ediţia de duminică a ziarului Bild, 60% dintre cei intervievaţi cred că este greşit să fie utilizat un sistem de loterie pentru a decide cine trebuie să fie recrutat.
Circa o cincime dintre respondenţi cred că ar fi bine să fie utilizat un sistem de loterie. Circa 11% dintre respondenţi au spus că nu îi interesează o eventuală reglementare în acest sens, iar 8% nu au răspuns la întrebare.
Ministrul apărării Boris Pistorius a declarat pentru Bild că decizia privind modul de a creşte efectivul armatei nu ţine de parlament. Participarea voluntară ar trebui să fie modelul cât de mult timp va fi posibil, a spus el.
Recrutarea la scară mare în Germania ar fi observată la Kremlin, a declarat el pentru ziar, catalogând măsura drept un gen de acţiune de descurajare împotriva Rusiei.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.