Keanu Reeves dezvăluie numele de scenă pe care aproape l-a ales

Keanu Reeves. Sursa foto: © Hutchinsphoto | Dreamstime.com

Keanu Reeves dezvăluie numele de scenă pe care aproape l-a ales

Articole19 Oct • 942 vizualizări 1 comentariu

c a apărut în ultimul episod al podcastului „New Heights” alături de frații Jason și Travis Kelce, iar actorul a dezvăluit că era să-și ia numele de scenă „Chuck Spadina”, transmite CNN.

Vedeta din „Matrix”, care s-a născut în Beirut, Liban, și a crescut în Toronto, a povestit că s-a mutat la Los Angeles la vârsta de 20 de ani și a găsit un manager care voia să-i schimbe numele.

Actorul, care promovează noul său film „Good Fortune”, nu a fost încântat de idee și a considerat-o „un moment de bun venit la Hollywood”.

„Îmi amintesc că mă plimbam pe plajă și mă gândeam: «Numele meu? Ce-ar fi dacă mi-aș schimba numele? Ce?»”, și-a amintit el.

Reeves a încercat apoi să găsească câteva alternative.

„Numele meu mijlociu este Charles, așa că m-am gândit: «… Chuck?»”, a spus el. „Și am crescut pe o stradă numită Spadina, (de aceea) Chuck Spadina.”

În cele din urmă, a devenit KC Reeves, ceea ce nu l-a încântat.

„Și apoi nu am putut să o fac. Așa că mergeam la audiții, iar ei spuneau: „KC Reeves”. Și eu nici măcar nu răspundeam”, a spus el. „Șase luni mai târziu, mi-am spus: „Nu fac asta”. Acesta este un moment hollywoodian.”

Jason și Travis Kelce au o experiență bogată în a-i determina pe starurile de la Hollywood să împărtășească povești despre numele de scenă care nu au ajuns să fie folosite.

Luna trecută, Leonardo DiCaprio a apărut în podcast alături de colegul său din „One Battle After Another”, Benicio del Toro, și a povestit că i s-a spus că numele său era „prea etnic” pentru un copil actor. În schimb, a fost numit „Lenny Williams”.

„Aveam 12, 13 ani. Am spus: «Ce e Lenny Williams? Am luat numele tău mijlociu și l-am transformat. Acum ești Lenny», a spus DiCaprio.

Din fericire, nici acesta nu a rămas.

