Trump anunţă că va impune o taxă vamală de 100% filmelor produse…

filme, cinema, cadre, productie video, hollywood, actori, seriale, scurt metraje
sursa foto: Unsplash/ Jakob Owens

Trump anunţă că va impune o taxă vamală de 100% filmelor produse în afara ţării / Nu este clar ce autoritate legală are președintele SUA pentru a face acest lucru

Articole29 Sep 0 comentarii

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor străine, o măsură fără precedent care ameninţă să răstoarne modelul global de afaceri al Hollywoodului, relatează Reuters, transmite News.ro.

Această măsură semnalează dorinţa lui Trump de a extinde politicile comerciale protecţioniste la industriile culturale, crescând incertitudinea pentru studiourile care depind în mare măsură de veniturile internaţionale din box-office şi de coproducţiile transfrontaliere.

Trump a anunţat măsura într-o postare pe platforma sa Truth Social, susţinând că industria cinematografică americană pierde teren în faţa concurenţei internaţionale.

„Industria noastră cinematografică a fost furată din Statele Unite ale Americii de alte ţări, la fel cum se fură bomboane de la un copil”, a scris el.

Cu toate acestea, nu a fost clar imediat ce autoritate legală ar folosi Trump pentru a impune o taxă de 100% asupra filmelor străine.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta modul în care vor fi aplicate tarifele. Companiile Warner Bros Discovery, Comcast, Paramount Skydance şi Netflix nu au răspuns nici ele la solicitări deocamdată.

Acţiunile Netflix au scăzut cu 1,5% la începutul tranzacţionării.

Preşedintele a lansat pentru prima dată ideea unui tarif pentru filme în luna mai, dar a oferit foarte puţine detalii, lăsând directorii din industria divertismentului nelămuriţi dacă acesta se va aplica anumitor ţări sau tuturor importurilor.

Directorii studiourilor au declarat pentru Reuters la începutul acestui an că sunt „derutaţi” de modul în care ar putea fi aplicat un tarif pentru filme, având în vedere că filmele moderne utilizează adesea producţie, finanţare, post-producţie şi efecte vizuale răspândite în mai multe ţări.

Măsura a stârnit scepticismul analiştilor juridici şi comerciali. Unii susţin că filmele sunt o formă de proprietate intelectuală şi fac parte din comerţul global cu servicii, un domeniu în care SUA înregistrează adesea un excedent, ridicând întrebări cu privire la temeiul juridic al tarifelor.

Coproducţiile cu studiouri străine au devenit, de asemenea, mai frecvente, sporind îndoielile cu privire la modul în care astfel de filme ar fi clasificate.

