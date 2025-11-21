Ascultă articolul

Max Verstappen spune că RedBull nu pornește ca favorită în cursa de Formula 1 din Las Vegas, cu toate că există asemănări cu etapele de la Monza și Baku, acolo unde olandezul a câștigat. „Aici este mult mai rece, iar suprafața este foarte alunecoasă, așa că nu poți compara acest circuit cu alte circuite”, a transmis, printre altele, Verstappen.

Jurnaliștii prezenți în Vegas i-au sugerat lui Verstappen că ar fi favorit înainte de cursa de duminică, iar asta pentru că circuitul favorizează monoposturi precum cel RedBull: a avut rezultate excelente pe circuitele cu nivel redus de forță de apăsare din acest sezon.

Verstappen îi contrazice și spune că pista din Vegas este una aparte și că nu se poate baza doar pe faptul că este una cu forța de apăsare redusă, iar asta îi convine monopostului RedBull. Acest lucru nu garantează succesul, transmite Max.

„Este dificil să înțelegem ce să facem cu aceste întreruperi”, a spus Verstappen, după două steaguri roșii târzii în FP2.

„Cred că mai trebuie să ne îmbunătățim puțin pentru a găsi un pic mai multă aderență”, este de părere olandezul.

Pilotul în vârstă de 28 de ani a subliniat că temperatura și asfaltul cu aderență redusă sunt factori cheie care fac din Las Vegas un circuit unic.

„Aici este mult mai rece, iar suprafața este foarte alunecoasă, așa că nu poți compara acest circuit cu alte circuite doar pentru că are o forță de apăsare redusă”, a explicat Verstappen.

„Așadar, nu este de la sine înțeles că vei fi rapid aici”, a completat campionul mondial en-titre, citat de racingnews365.com.

Max a fost al patrulea în FP1 (primul antrenament liber) și doar al nouălea în FP2 (al doilea antrenament liber).

Marele Premiu de la Las Vegas, program de desfășurare

Vineri, 21 noiembrie

Antrenament 1 / Leclerc, cel mai rapid

Antrenament 2 / Norris, cel mai rapid

Sâmbătă, 22 noiembrie

Antrenament 3 / 02:30 – 03:30 / Antena Play direct

Calificări: 06:00 – 07:00 / Antena 3, Antena Play direct

Duminică, 23 noiembrie

Cursa: 06:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1