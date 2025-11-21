Viziunea pentru București: Ciprian Ciucu propune Orașul parc, european în fapte nu doar în ambiții

Ascultă articolul

Primarul Ciprian Ciucu și-a prezentat joi seară programul său pentru Capitală, intitulat „Bucureștiul pus la punct”. Viziunea sa este integrată în 9 puncte principale și a fost anunțată în fața experților, invitaților din zona societății civile, zona administrației publice și zona academică. La eveniment a participat și premierul Ilie Bolojan.

„Bucureștiul pus la punct este acel oraș în care ne place să trăim, să ieșim în spațiul public, care nu este degradat, în care este ordine, în care lucrurile sunt bine întreținute, în care avem o viață culturală și o viață economică efervescentă și care ne face să nu ne dorim să plecăm în altă parte”, a declarat Ciucu despre viziunea sa pentru viitorul Capitalei.

Candidatul Ciprian Ciucu a propus o viziune cu trei orizonturi de timp – scurt, mediu și lung (pe 10 ani de zile) – accentuând că prioritatea lui pentru termen scurt va fi să introducă „cultura mentenanței” în București. Conform explicațiilor edilului de la Sectorul 6, e esențial mai întâi ca investițiile realizate să fie bine întreținute – de la întreținerea spațiilor verzi și înlocuirea mobilierului urban rupt la repararea pavajului și astuparea gropilor de pe șosele.

Pe termen mediu, Ciprian Ciucu își propune să realizeze regenerarea urbană a Bucureștiului, pornind din centru, din zona Piața Unirii – Piața Victoriei și continuând cu cartierele, prin introducerea conceptului de „oraș-parc”. Ciucu propune în același timp un „București sigur”, în care esențiale sunt consolidarea anti-seismică, profesionalizarea Poliției Locale și creșterea siguranței rutiere.

Viziunea lui Ciprian Ciucu înseamnă de asemenea „Bucureștiul rezilient” (adică termoficare eficientă, realizarea unei centuri verzi a orașului și salvarea parcurilor – inclusiv Parcul IOR), „Bucureștiul sănătos” (infrastructură spitalicească modernizată și combaterea poluării aerului), „Bucureștiul bine conectat” (cu un transport public rapid, predictibil și prioritar în trafic, cu drumuri radiale, politică unică de parcare în tot orașul și o Capitală care să aparțină mai mult pietonilor și bicicliștilor), „Bucureștiul cultural”, „Bucureștiul incluziv”, „Bucureștiul creativ” (pentru o dezvoltare economică modernă) și „Bucureștiul bine guvernat” (care presupune și punerea în aplicarea a rezultatului referendumului local din 2024).

Prezent la lansarea viziunii lui Ciprian Ciucu pentru București, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre importanța seriozității în administrația locală și a opțiunii pentru un plan pe termen lung, care să producă schimbări reale în comunitate. „Venind cu un program serios, fundamentat, Ciprian Ciucu a confirmat din nou lucrurile pe care le-a făcut în Sectorul 6. A confirmat că are viziune, fiindcă îți trebuie viziune pentru un asemenea oraș. Bucureștiul are un potențial enorm, cum nu are niciun oraș din România. Un primar general trebuie să lase energiile bucureștenilor, ale antreprenorilor să fie puse în valoare. Oamenii și companiile schimbă un oraș, dar primăria creează condiții pentru ca oamenii să schimbe cu viteză mai mare lucrurile”, a declarat premierul Bolojan, urându-i succes lui Ciprian Ciucu în competiția electorală pentru Capitală.

Împreună cu Ciprian Ciucu a fost și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care a amintit că-l cunoaște pe Ciprian Ciucu de 20 de ani, din zona societății civile și îi apreciază expertiza pe administrație publică. „De ce sunt alături de Ciprian? Pentru că ceea ce spune Ciprian este cum poți să asiguri o perspectivă instituțională orașului. Un București pus la punct e un București care are o viziune globală de finanțare … pentru a face tranziția de la agenția de plăți (care este azi) la o agenție de dezvoltare. Are tot sprijinul meu pentru a-și pune în aplicare viziunea”, a afirmat ministrul Dragoș Pîslaru.

Pentru a prezenta sugestii și a discuta viziunea lui Ciprian Ciucu pentru București au luat cuvântul, printre alții, Cristian Pîrvulescu, profesor de științe politice și administrative, Alex Găvan de la Platforma Civică „Împreună pentru Centura Verde”, Manuela Furdui de la Romanian Business Leaders, cercetătorul Vlad Radu Zamfira de la Info Clima, economistul Andrei Caramitru, Dan Bărbulescu de la Parcul Natural Văcărești, profesorul Bogdan Suditu, antreprenorii Tinu Sebeșanu și Teodor Frolu, Răzvan Voinea, co-autor Inventarul Bazelor Sportive.

La evenimentul organizat de Ciprian Ciucu au mai fost prezenți Ana Mocanu / Director, Funky Citizens, Emil Ivănescu / Ordinul Arhitecților Filiala București, Cristina Guseth / Director Freedom House, Virgil Stănescu / Sportiv, Președinte Sports Hub, Cristi Badiu / Medic, Sorin Cheval / Cercetător, Asociația Națională de Meteorologie, Grațian Mihăilescu – UrbanizeHub, Adelina Duță / sportivă.

Material promovat de PNL București