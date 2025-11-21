Ascultă articolul

Denzel Dumfries, unul dintre cei mai buni fundași dreapta din lume, are șanse minime să joace în derbiul cu AC Milan de duminică seara, transmite Gazzetta dello Sport. Este o pierdere importantă pentru Cristi Chivu, antrenorul Interului.

Chivu nu se va putea baza pe Denzel Dumfries la meciul cu Milan

Mai este puțin timp până la marele derbi dintre Inter și AC Milan din Serie A, iar Cristi Chivu are parte de o veste mai puțin fericită: olandezul Denzel Dumfries nu va putea fi recuperat până la ora de start a meciului, după cum transmite sursa citată.

De asemenea, nici Matteo Darmian (un alt fotbalist care ar putea să joace pe respectivul post) nu este apt, iar lucrurile sunt clar: Chivu va trebui să improvizeze, transmite Gazzetta dello Sport.

„Ar fi un miracol ca Inter să îl recupereze (n.r. pe Dumfries) până duminică”, anunță Gazzetta dello Sport.

Denzel Dumfries 🇳🇱 est forfait pour le derby contre l’AC Milan 🚑 (🗣️@DiMarzio) pic.twitter.com/YMwbeCOskj — Gazzett’Azzurri🇮🇹 (@GazzettAzzurri) November 21, 2025

După Derby della Madonnina, pentru Inter urmează săptămâna viitoare un alt meci extrem de important, de data aceasta în Champions League: duelul cu Atletico Madrid (miercuri, 26 noiembrie, de la ora 22:00).

La capitolul vești bune intră revenirea atacantului Marcus Thuram, cel care va fi titular contra Milanului.

Inter vs AC Milan va avea loc duminică, 23 noiembrie, de la ora 21:45. Duelul poate fi urmărit în direct pe canalele Digisport și Prima Sport.

În acest sezon, Chivu a pierdut derbiurile jucate în Serie A cu Juventus și Napoli.

Serie A, clasament