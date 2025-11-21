Home » Articole » Organizarea de voiaje individuale sau de grup, către Rusia, interzisă în Uniunea Europeană / În Bulgaria, contravenienţii pot fi amendaţi cu până la aproximativ 510.000 euro, iar în anumite cazuri pot fi condamnaţi la închisoare

Organizarea de voiaje individuale sau de grup, către Rusia, interzisă în Uniunea Europeană / În Bulgaria, contravenienţii pot fi amendaţi cu până la aproximativ 510.000 euro, iar în anumite cazuri pot fi condamnaţi la închisoare

21 nov. 2025
917
Organizarea de voiaje individuale sau de grup, către Rusia, interzisă în Uniunea Europeană / În Bulgaria, contravenienţii pot fi amendaţi cu până la aproximativ 510.000 euro, iar în anumite cazuri pot fi condamnaţi la închisoare
sursa foto: Unsplash/ Random Institute
Ascultă articolul
Cel de-al 19-lea ”pachet” de sancţiuni impus de către Uniunea Europeană Rusiei – care interzice organizarea sau promovarea de voiaje turistice individuale sau de grup către Rusia – a fost publicat joi în Jurnalul Oficial al UE, scrie publicația Le Figaro, citată de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Turismul către Rusia scăzuse deja foarte puternic înaintea pandemiei covid-19 şi invaziei Ucrainei.
În 2022, Rusia a fost vizitată de doar 200.100 de turişti străini, o cădere de la peste cinci milioane în 2019, anunţa Asociaţia tur-operatorilor din Rusia (ATTOR), potrivit unor date de la grănicerii ruşi.
Începând de joi, agenţiile de voiaj sunt obligate să se conformeze acestor restricţii.
AMENZI ŞI ÎNCBHISOARE

Articolul continuă mai jos

”Sancţiunile vizează atât voiaje de grup, cât şi voiaje individuale şi interzic publicitatea acestor servicii şi activitatea însoţitorilor turiştilor ruşi”, declară ziarului online Sofia Sega preşedinta Asociaţiei voiagiştilor şi agenţiilor de voiaj ”Union Avenir du Tourisme” Pavlina Ilieva.
Anumite agenţii bulgare continuau să opereze către Rusia, în pofida războiului din Ucraina.
În Bulgaria, contravenienţii pot fi amendaţi cu până la un milion de leva (aproximativ 510.000 euro), iar în anumite cazuri pot fi condamnaţi la închisoare, potrivit postului privat bulgat bTV.
SCĂDEREA CERERII
Agenţiile turstice constată că cererea nu dispare definitiv, mai ales către destinaţiile Moscova şi Sankt Petersburg.
”Nu dispunem de date exacte, dar există în continuare turism în Rusia, datorită călători asiatici”, declară directoarea de vânzări a echipei ”ţările nordice” de la Marco Vasco, specializată în călătorii personalizate, Mailys Lauru.
”Noi nu suntem autorizaţi să vindem voiaje în Rusia”, precizează ea.
Unele cereri provin de la călători prost informaţi despre situaţia din Rusia, iar alţii, conştienţi de faptul că este dificil să rezerve, fac apel la agenţie să organizeze zboruri prin Turcia sau să-i ajute în demersuri de obţinerea vizei.
Înaintea pandemiei covid-19, Marco Vasco primea în medie 40 de cereri lunar de voiaj în Rusia.
În 2021, mai primea doar 15 pe lună, iar în prezent cinci-şase pe lună.
Evaneos – o platfornă care pune în legătură călători şi agenţii locale în vederea unor călătorii personalizate – ”nu propune, în prezent, voiaje în Rusia”.
În condiţiile actuale, platforma nu intenţionaează să deschidă această destinaţie şi nu dispune de agenţii locale în Rusia.
”Nu primim cereri de la călători către această destinaţie”, dă ea asigurări.
Pentru a continua să răspundă unor aşteptări ale unor vizitatori interesaţi de experienţe asemănătoare, agenţia propune destinaţii ca Georgia sau Kîrgîzstan – care înregistrează o creştere cu 80% a cererilor în 2025 faţă de 2024.
”APROAPE CĂ NU MAI AVEM CĂLĂTORI FRANCOFONI”
La Sankt Petersburg, ghidul francofon Anwar Tuiek, în vârstă de 35 de ani, observă o scădere clară a clientei internaționale.
Ministerul francez de Externe nu recomandă, în mod oficial, turismul în Rusia.
”Din nefericire, aproape nu mai avem deloc turişti francofoni care să vină să ne viziteze ţara”, declară el.
Turiştii francezi sunt înlocuiţi în prezsent de câţiva vizitatori din Algeria sau Tunisia, un flux foarte limitat, spune el.
”Agenţiile de voiaj franceze nu mai lucrează cu Rusia. Este complicat la nivelul zborurilor şi plăţilor. există în continuare persoane care găsesc ghizi, fără să treacă prin agenţii”, declară el.
Din cauza prăbuşirii clientelei, unii ghizi turistici şi-au transformat activitatea într-un hobby, iar alţii au renunţat la meserie.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”

Cele mai noi articole

S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”