Vicepremierul albanez şi ministrul al infrastructurii, Belinda Balluku, a fost suspendată din funcţie joi de către o curte specială însărcinată cu cazuri de corupţie, în urma inculpării sale într-un scandal de achiziţii publice, potrivit unei surse judiciare, citată de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres.

Membră a Partidului Socialist al prim-ministrului Edi Rama, Balluku, 52 de ani, este considerată o apropiată a şefului guvernului.

În urma unei solicitări din partea Parchetului special împotriva corupţiei şi crimei organizate, curtea specială „a decis să o suspende pe Belinda Balluku din funcţiile publice (…) şi să îi interzică să părăsească teritoriul Albaniei”, a explicat Parchetul într-un comunicat.

Ministru al infrastructurii si energiei din 2019, ea a fost acuzată de favoritism în cadrul licitaţiilor pentru construirea unui tunel de 5,9 kilometri pe un drum din sudul ţării şi pentru o secţiune a şoselei de centură a capitalei Tirana, potrivit comunicatului. În timpul unei sesiuni parlamentare miercuri, vicepremierul a respins acuzaţiile şi a declarat că va coopera cu justiţia.

Alţi doi funcţionari din cadrul Ministerului Infrastructurii, inculpaţi în acelaşi caz, au fost plasaţi în arest la domiciliu. Lupta împotriva crimei organizate şi a corupţiei este una dintre principalele condiţii pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană.

Primarul oraşului Tirana, Erion Veliaj, membru al Partidului Socialist, a fost arestat în februarie şi plasat în arest, suspectat de corupţie şi spălare de bani.

Doi foşti miniştri din cabinetul lui Rama, ministrul sănătăţii şi cel al mediului, sunt, de asemenea, în detenţie, acuzaţi de deturnare de fonduri şi abuz de putere.

Fostul prim-ministru şi preşedinte albanez de centru-stânga, Ilir Meta, a fost arestat în octombrie 2024, acuzat şi el de corupţie şi spălare de bani.