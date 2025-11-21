Ascultă articolul

O judecătoare federală americană a ordonat joi retragerea trupelor Gărzii Naţionale din capitală, Washington, un nou eşec pentru Donald Trump în lupta sa cu oraşele şi statele conduse de democraţi, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Însă judecătoarea Jia Cobb a acordat imediat o suspendare a execuţiei de 21 de zile, până pe 11 decembrie, pentru a permite guvernului să facă apel. Din iunie, preşedintele republican a desfăşurat Garda Naţională succesiv la Los Angeles (vest), Washington şi Memphis (sud), de fiecare dată împotriva avizului autorităţilor locale democrate, afirmând că aceste întăriri erau necesare pentru lupta împotriva criminalităţii şi a sprijini poliţia federală a imigraţiei (ICE).

În urma desfăşurării Gărzii Naţionale în capitală în august, municipalitatea s-a adresat justiţiei, acuzând puterea executivă federală că şi-a depăşit autoritatea.

Aproximativ 2.175 de militari ai Gărzii Naţionale sunt desfăşuraţi în prezent la Washington, dintre care 1.245 trimişi din alte state, conform ultimelor statistici militare. Joi, judecătoarea a dat dreptate municipalităţii, constatând că guvernul federal „a acţionat contrar legii desfăşurând Garda Naţională la Washington pentru misiuni de descurajare a criminalităţii fără o cerere din partea autorităţilor civile ale oraşului”.

De asemenea, ea a subliniat că legea nu autorizează să se solicite desfăşurarea de trupe ale Gărzii Naţionale din alte părţi ale ţării la Washington. Oraşul Washington, cu un statut unic, nu este ataşat niciunui stat american şi are o autonomie limitată, deoarece Congresul are jurisdicţie asupra afacerilor sale.

În octombrie, justiţia a blocat până la noi ordine desfăşurări similare în Chicago (nord) şi Portland (vest). În urmă cu peste o lună, administraţia Trump a depus o petiţie de urgenţă la Curtea Supremă, cu majoritate conservatoare, solicitând autorizarea desfăşurării Gărzii Naţionale în Chicago, dar instanţa nu s-a pronunţat încă.

Donald Trump a făcut din combaterea imigraţiei ilegale o prioritate absolută, vorbind despre „invazia” Statelor Unite de către „infractori veniţi din străinătate” şi informând pe larg despre deportarea imigranţilor.