Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media.
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
Guvernul american va anula taxele vamale ridicate pentru o serie de produse agricole din Brazilia, potrivit unui ordin executiv publicat joi pe site-ul Casei Albe, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
Printre produsele vizate se numără carnea de vită, cafeaua şi roşiile, într-un moment în care preşedintele Statelor Unite Donald Trump este sub presiune pentru a reduce costul vieţii pentru americani. Taxele vamale impuse asupra multor produse braziliene au crescut cu 40% la începutul lunii august din motive politice.
Donald Trump a reproşat Braziliei ancheta penală împotriva fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, acuzat că a pus la cale o lovitură de stat. Potrivit liderului de la Washington, acest proces nu a fost altceva decât o „vânătoare de vrăjitoare”, acuzaţii respinse de preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva.
În urma acestui anunţ, multe produse braziliene au fost apoi supuse unor taxe vamale de 50% la intrarea în Statele Unite. Anularea tarifelor va intra în vigoare pentru produsele intrate în Statele Unite începând cu 13 noiembrie.
Săptămâna trecută, Donald Trump a anulat deja tarifele pentru anumite produse, cum ar fi carnea de vită şi cafeaua, impuse în cadrul taxelor vamale impropriu numite de Trump „reciproce”.
Articolul continuă mai jos
În aprilie, Donald Trump a aplicat aceste tarife „reciproce” de cel puţin 10% pentru majoritatea produselor care intră în Statele Unite, în numele reducerii deficitului comercial al ţării şi al sprijinirii producţiei interne. Aceste tarife s-au aplicat chiar şi alimentelor care nu pot fi cultivate în Statele Unite, o situaţie ridiculizată regulat de opoziţie.