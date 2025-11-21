Ascultă articolul

Guvernul american va anula taxele vamale ridicate pentru o serie de produse agricole din Brazilia, potrivit unui ordin executiv publicat joi pe site-ul Casei Albe, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Printre produsele vizate se numără carnea de vită, cafeaua şi roşiile, într-un moment în care preşedintele Statelor Unite Donald Trump este sub presiune pentru a reduce costul vieţii pentru americani. Taxele vamale impuse asupra multor produse braziliene au crescut cu 40% la începutul lunii august din motive politice.

Donald Trump a reproşat Braziliei ancheta penală împotriva fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, acuzat că a pus la cale o lovitură de stat. Potrivit liderului de la Washington, acest proces nu a fost altceva decât o „vânătoare de vrăjitoare”, acuzaţii respinse de preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva.

În urma acestui anunţ, multe produse braziliene au fost apoi supuse unor taxe vamale de 50% la intrarea în Statele Unite. Anularea tarifelor va intra în vigoare pentru produsele intrate în Statele Unite începând cu 13 noiembrie.

Săptămâna trecută, Donald Trump a anulat deja tarifele pentru anumite produse, cum ar fi carnea de vită şi cafeaua, impuse în cadrul taxelor vamale impropriu numite de Trump „reciproce”.

În aprilie, Donald Trump a aplicat aceste tarife „reciproce” de cel puţin 10% pentru majoritatea produselor care intră în Statele Unite, în numele reducerii deficitului comercial al ţării şi al sprijinirii producţiei interne. Aceste tarife s-au aplicat chiar şi alimentelor care nu pot fi cultivate în Statele Unite, o situaţie ridiculizată regulat de opoziţie.