Motivul pentru care „People’s Cafe”, un lanț chinezesc de cafenele, a fost obligat să-și schimbe numele: Termenul are „conotații politice profunde”

Un lanț chinezesc de cafenele și-a cerut scuze și și-a schimbat numele după ce presa de stat l-a criticat dur pentru folosirea inadecvată a unui cuvânt venerat de guvernul comunist al țării, conform CNN.

People’s Cafe își decora majoritatea localurilor în roșu aprins, adesea cu o stea pe fațadă, evocând o estetică puternic asociată cu Partidul Comunist Chinez, iar fontul folosit pentru logo era inspirat din caligrafia primului lider comunist al Chinei, Mao Zedong.

Compania a emis o scuză publică sâmbătă, la câteva zile după ce presa de stat a criticat-o pentru că ar fi „profitat de economia gimmick-urilor” — o referire la branduri care apelează la simboluri naționale doar pentru atenție comercială.

Ca în multe state oficial comuniste, termenul „popor” – sau „renmin”, în mandarină – este folosit frecvent, dar cu solemnitate, de către guvernul chinez. Țara se numește Republica Populară Chineză, iar prefixul apare și în numele altor instituții majore, precum armata (Armata de Eliberare a Poporului), moneda națională (renminbi) sau chiar publicația oficială a Partidului, People’s Daily, care a criticat cafeneaua.

Termenul „are un caracter public distinct și conotații politice profunde, reflectând anumite sentimente sociale și interese publice”, a scris People’s Daily într-un editorial publicat joi, adăugând că „nu trebuie profanat și nici folosit abuziv”.

Fotografii apărute pe rețelele sociale chineze arătau clienți servind băuturi cu pudră decorativă pe care scria „China”, iar pe pereții și fațadele unor localuri apărea sloganul „Spune povestea Chinei prin cafea”.

De la People’s Cafe la Yao Chao

Sâmbătă, Yao Chao People’s Cafe, care are aproximativ 30 de locații în toată țara, potrivit presei de stat, a publicat o declarație oficială de scuze pe rețelele sociale:

„Ne cerem cele mai sincere scuze fiecărui consumator care a fost rănit”, a transmis compania, adăugând că, după „o reflecție profundă”, a luat „măsuri proactive” pentru a corecta situația.

Lanțul a anunțat că va readăuga numele „Yao Chao” în denumirea tuturor cafenelelor de pe teritoriul continental al Chinei, pentru a reflecta numele său legal înregistrat. Totuși, locațiile din străinătate, precum și cele din Hong Kong și Macao, vor continua să opereze sub numele People’s Cafe.

Reacțiile online nu au întârziat. „O mișcare deloc inspirată”, a scris un utilizator pe platforma Weibo, echivalentul chinez al X (Twitter). Altul a comentat: „Nu încalcă asta legea? Ar trebui suspendată și reorganizată.”

Expansiunea rapidă a lanțului în ultimii ani – alături de mari producători locali precum Luckin Coffee – reflectă creșterea cererii pentru cafea într-o țară de 1,4 miliarde de oameni, tradițional dominată de cultura ceaiului.

Piața devine însă tot mai competitivă, opțiunile locale mai ieftine punând presiune pe lanțuri străine precum Starbucks, cândva un simbol al statutului și influenței occidentale într-o Chină tot mai prosperă.

Săptămâna trecută, gigantul american fondat la Seattle a anunțat că va vinde pachetul majoritar al celor peste 8.000 de cafenele din China către un grup local de investiții.