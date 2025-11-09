G4Media.ro
Premierul Bolojan, de ziua luptei împotriva fascismului și antisemitismului: "Fantomele urii și…

Premierul Bolojan, de ziua luptei împotriva fascismului și antisemitismului: ”Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică, de Ziua luptei împotriva fascismului și antisemitismului că ”fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”.

Bolojan a amintit și de Holocaustul comis de români în timpul dictaturii militare a mareșalului Ion Antonescu:

”Cum ura nu a cunoscut granițe, acest val s-a răspândit și în România, incidentele izolate devenind acțiuni sistematice de persecuție ale statului îndreptate împotriva comunităților evreiești”.

Premierul a vorbit și de nevoia de a combate fenomenul antisemitismului:

”De aceea, astăzi, când fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre, trebuie să ne asumăm cu toții responsabilitatea de a acționa coerent și puternic pentru ca ura, prejudecățile sau discriminarea să nu mai fie tolerate și să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea și coeziunea socială”.

Bolojan a reafirmat angajamentul României împotriva urii și xenofobiei:

”Vreau să reafirm și în această zi angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură”.

Mesajul integral al premierului Ilie Bolojan

Marcăm astăzi Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului și ne amintim de toți cei care și-au pierdut viața sau au avut de suferit din cauza atrocităților și a manifestărilor violente comise de regimul criminal fascist.

În urmă cu 87 de ani avea loc Noaptea de Cristal, un episod tragic din istoria europeană, în care naziștii și civilii intoxicați de propaganda regimului au arestat, torturat, ucis evrei, confiscându-le sau distrugându-le proprietățile și lăcașele de cult. Acest moment a condus, ulterior, la unul din cele mai întunecate capitole ale istoriei – Holocaustul.

Cum ura nu a cunoscut granițe, acest val s-a răspândit și în România, incidentele izolate devenind acțiuni sistematice de persecuție ale statului îndreptate împotriva comunităților evreiești.

De aceea, astăzi, când fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre, trebuie să ne asumăm cu toții responsabilitatea de a acționa coerent și puternic pentru ca ura, prejudecățile sau discriminarea să nu mai fie tolerate și să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea și coeziunea socială.

Vreau să reafirm și în această zi angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură.

