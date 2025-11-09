Relații diplomatice după aproape 20 de ani: Bolivia și SUA anunță că vor restabili legăturile

Bolivia şi Statele Unite vor restabili relaţiile diplomatice, întrerupte în 2008, au anunţat sâmbătă noul preşedinte bolivian Rodrigo Paz şi secretarul de stat adjunct american Christopher Landau, informează AFP, citată de Agerpres.

„Vom stabili aceste relaţii”, a declarat noul preşedinte bolivian în timpul unei întâlniri cu reprezentantul SUA la scurt timp după depunerea jurământului la La Paz, în prezenţa a peste 70 de delegaţii internaţionale.

Landau a specificat că aceste relaţii vor fi restabilite „la nivel de ambasadori, aşa cum ar fi trebuit să fie întotdeauna”. „Dorim să stabilim o relaţie bună cu acest nou guvern”, a adăugat el în timpul unei întâlniri bilaterale cu Paz.

În urmă cu şaptesprezece ani, fostul preşedinte de stânga Evo Morales l-a expulzat pe cel mai înalt diplomat american din ţară, acuzându-l că susţine o conspiraţie de dreapta. Washingtonul a răspuns la fel.

Noul preşedinte de centru-dreapta a promis în discursul său inaugural că Bolivia „nu va mai fi niciodată izolată” de lume. Investitura sa pune capăt a douăzeci de ani de guverne socialiste într-o ţară cufundată într-o criză economică severă.

„Bolivia se întoarce în lume, iar lumea se întoarce în Bolivia”, a adăugat el. Chiar înainte de inaugurare, Paz îşi anunţase intenţia de a deschide Bolivia către lume, în special prin restabilirea relaţiilor cu Statele Unite.

În timpul ceremoniei, Paz s-a întâlnit şi cu preşedintele chilian Gabriel Boric şi cu preşedintele argentinian Javier Milei.

„Dacă credeţi că vă putem ajuta, vă stăm la dispoziţie”, a spus Milei. Omologul său chilian, la rândul său, şi-a exprimat dorinţa de a continua „consolidarea” relaţiilor dintre cele două ţări, care nu au mai avut ambasadori între ele din 1978 din cauza disputelor teritoriale.

Alegerea din 19 octombrie a lui Rodrigo Paz, în vârstă de 58 de ani, fiul fostului preşedinte Jaime Paz Zamora (1989-1993), marchează un punct de cotitură politică în ţara andină. Aceasta pune capăt la două decenii de dominaţie a Mişcării pentru Socialism (MAS), condusă timp de 26 de ani de Evo Morales, la putere între 2006 şi 2019, şi apoi de succesorul său, preşedintele demisionar Luis Arce.

Fostul senator a ajuns la putere într-o ţară care, sub Morales, luase un viraj radical spre stânga: naţionalizarea resurselor energetice, alianţe cu Venezuela lui Hugo Chavez, Cuba, China, Rusia şi Iranul.

Noul şef al statului a fost întâmpinat cu ovaţii la intrarea în Palatul Legislativ, unde erau prezenţi oficiali aleşi şi invitaţi străini. În timp ce ploaia torenţială se revărsa asupra Plaza de Armas, unde se află parlamentul şi palatul prezidenţial, el a interpretat-o ca pe o „purificare” oferită ţării de către „Pachamama” („Mama Pământ”).

Ales sub steagul Partidului Creştin Democrat, el a moştenit o ţară cufundată în cea mai gravă criză economică din ultimii patruzeci de ani, afectată de o penurie de dolari şi de carburanţi.

Predecesorul său epuizase practic rezervele valutare prin finanţarea unei politici costisitoare de subvenţionare a combustibililor. Inflaţia anuală a ajuns la 19% în octombrie, după ce a atins un vârf de 25% în iulie.

Rodrigo Paz a promis să reducă subvenţiile pentru combustibili cu mai mult de jumătate şi să lanseze un program de „capitalism pentru toţi”, axat pe formalizarea economiei, simplificarea administraţiei şi reducerea impozitelor.

„Destul cu ideologiile care nu pun mâncare pe masă. Ceea ce pune mâncare pe masă sunt ocuparea forţei de muncă, producţia, creşterea economică şi respectul pentru proprietatea privată”, a declarat el, promiţând un „guvern al inovaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi unui viitor verde”.

„Ne vom apăra râurile, pădurile şi gheţarii. Dezvoltarea economică va merge mână în mână cu respectul pentru mediu”, a adăugat el, în contextul în care are loc conferinţa climatică COP30 de la Belem, în Brazilia. „Vom construi un nou concept: guvernul verde al Boliviei”, a concluzionat el.

Moştenitor al unei dinastii politice influente, Rodrigo Paz se prezintă ca un moderat, susţinând consensul şi reconcilierea naţională.