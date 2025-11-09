GALERIE FOTO Nicușor Dan și partenera Mirabela Grădinaru, la ceremonia solemnă închinată domnitorului Grigore Alexandru Ghyka

Nicușor Dan și partenera Mirabela Grădinaru participă la ceremonia solemnă închinată domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, la Palatul Cotroceni.

Președintele a vorbit despre nevoia de ”întoarcere la rădăcini” și a subliniat că în istorie se pune accent prea mult pe sincopele și diferențele din momentele-simbol ale societății românești și prea puțin pe continuitate:

”Prea des în modul în care noi percepem istoria insistăm pe rupturi și sincope (1821, 1848, 1859, 1866, 1918), fără să punem accentul pe continuitate. Cum limba este o creație la care mulți oameni s-au raportat într-un anumit fel, așa și o societate și modul în care este administrată are rădăcini adânci în modul în care acum mulți ani niște oameni au gândit cum s-o administreze. E important să vedem aceste continuități și rădăcina modului în care acționăm ca societate”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a trecut în revistă și principalele reforme înfăptuite de Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domnitor al Moldovei:

”Trebuie să folosim orice ocazie pentru a ne spune că istoria nu începe cu noi. E un prilej de a ne aduce aminte că construcția României moderne a început înainte de ianuarie 1859. Câteva decizii importante la care domnitorul Ghyka fie le-a inițiat, fie a participat: abolirea cenzurii, inițierea unor unități medicale specializate (maternitate), reforme sociale îndrăznețe (abolirea robirii țiganilor), înființarea Jandarmeriei, o instituție pentru pacea interioară (…) Trebuie să spunem și niște lucruri despre reformele sociale: eliminarea dijmei, a taxelor vamale pe circulația mărfurilor. Trebuie să insistăm pe Unirea de la 1859 (…)”, a mai spus Nicușor Dan, duminică, la Palatul Cotroceni.

Deshumat din Franța vineri

Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri cu rugăciune şi onoruri militare din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine şi au fost aduse vineri seară în România, urmând să fie reînhumate la Iaşi.

Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa descendenţilor domnitorului Ghyka, a ambasadorului României în Franţa Ioana Bivolaru, a directorului general adjunct al Jandarmeriei Franceze, general de corp de armată André Petillot, a comandantului Academiei Militare a Jandarmeriei Naţionale Franceze, general de divizie Frantz Tavart, precum şi a prim-adjunctului inspectorului general al Jandarmeriei Române, general-maior Cătălin Stegăroiu.

Un alt moment a avut loc la sediul Academiei Militare a Jandarmeriei Naţionale Franceze unde Garda Republicană Franceză a prezentat onorul militar domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, sicriul fiind apoi depus pe platoul principal al Academiei.

Garda care a purtat pe umeri sicriul cu osemintele Domnitorului a fost alcătuită din jandarmi francezi, precum şi din jandarmi români din cadrul Gărzii de Onoare a Jandarmeriei Române.

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti a ajuns în România vineri seară, fiind depus la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Sâmbătă, la Biserica Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, cu prilejul sărbătoririi Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române, a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor jandarmi, precum şi a Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, întemeietorul Jandarmeriei Române.

Slujba de pomenire a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, episcop-vicar patriarhal, în prezenţa descendenţilor Domnitorului Ghyka, a ministrului Culturii, András István Demeter, a reprezentanţilor Ambasadei Franţei în România, precum şi a conducerii Jandarmeriei Române.

