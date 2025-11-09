VIDEO Donald Trump, surprins cum se străduia să-și țină ochii deschiși la un eveniment din Biroul Oval

Imaginile care îl surprind pe Donald Trump cum se străduiește să își țină ochii deschiși la un eveniment din Biroul Oval au devenit virale în weekend, iar adversarii politici ai președintelui au profitat de acest lucru pentru a pune sub semnul întrebării capacitatea sa de a-și îndeplini atribuțiile.

Joi, Trump a participat la o conferință în Biroul Oval, unde a anunțat reducerea prețurilor pentru medicamentele populare de slăbit, vorbind de la biroul prezidențial Resolute Desk, alături de alți oficiali, potrivit CNN.

În unele momente, Trump părea să aibă ochii complet închiși, iar în altele să se străduiască să-i țină deschiși. Pe alocuri, a fost surprins frecându-și ochii.

President Donald Trump seemed to struggle to keep his eyes open during a roughly 20-minute stretch at an Oval Office event on drug-price cuts. Sitting behind the Resolute Desk, Trump’s eyes repeatedly closed while his deputies took turns giving remarks. https://t.co/bBrgTWcULi pic.twitter.com/040BaDoleM — The Washington Post (@washingtonpost) November 8, 2025

Imaginile au provocat un val de reacții rapide din partea criticilor săi. Biroul de presă al guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, unul dintre cei mai vocali opozanți ai președintelui, a distribuit capturi din eveniment cu mesajul: „DOZY DON IS BACK” („Don cel adormit e înapoi”).

Într-o declarație transmisă CNN, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, a negat că președintele ar fi ațipit:

„Președintele nu dormea; dimpotrivă, a vorbit pe tot parcursul conferinței și a răspuns la numeroase întrebări din partea presei. Această conferință anunță o reducere istorică a prețurilor pentru două medicamente care îi ajută pe americani să lupte cu diabetul, bolile de inimă, obezitatea și alte afecțiuni. Anunțul președintelui Trump va salva sume semnificative de bani și nenumărate vieți, însă presa liberală eșuată preferă să promoveze o narațiune falsă în loc să relateze faptele reale.”

Trump apare des în public și organizează frecvent sesiuni extinse de întrebări și răspunsuri cu jurnaliștii. Consilierii și membrii Cabinetului său îi laudă adesea rezistența fizică, povestind că primesc apeluri sau mesaje de la el „la orice oră din zi sau din noapte”.

Cu o zi înainte de conferința de joi, Trump a fost la Miami pentru un discurs economic care a durat peste o oră. La sfârșitul lunii trecute, finalizase și un turneu de trei națiuni în Asia.

Totuși, întrebările legate de starea sa de sănătate persistă, de când a devenit cel mai vârstnic președinte investit vreodată în funcție. Liderul de 79 de ani a declarat luna trecută că a efectuat un RMN la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, fără a preciza motivul.

În timpul verii, Casa Albă a anunțat că medicii l-au examinat pe Trump pentru o umflare a picioarelor, diagnosticându-l cu insuficiență venoasă cronică – o afecțiune în care valvele din vene nu mai funcționează corect, permițând sângelui să se adune în extremități.

Toți președinții, de-a lungul timpului, au părut uneori obosiți în public. Chiar și un lider mai tânăr, precum Barack Obama, era văzut uneori frecându-și ochii de oboseală în timpul summit-urilor prelungite.

Trump, însă, l-a criticat dur pe fostul președinte Joe Biden pentru lipsa de energie, poreclindu-l „Sleepy Joe” („Joe cel adormit”) în campania de anul trecut – o etichetă pe care o folosește în continuare. Biden, la rândul său, a fost surprins în repetate rânduri închizând ochii în timpul evenimentelor publice, ceea ce i-a atras critici similare.