VIDEO Exercițiu NATO în Alba: Dacian Fall 2025, cu militari din Franța, Portugalia și România

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un exercițiu NATO a avut loc duminică dimineață în poligonul Sântimbru, din județul Alba: Dacian Fall 2025, dedicat instruirii elementelor de geniu, unde participă militari din Franța, Portugalia și România.

Militarii au executat o misiune complexă de traversare a râului Mureș, acțiune susținută de sprijin aerian din partea elicopterelor aliate, care au executar misiuni de recunoaștere, protecție și transport aerian.

Românii și francezii au prezentat două metode complementare de traversare: una franțuzească, bazată pe tehnologie avansată și una românească, bazată pe construirea unui pod robust cu trei benzi.

”Este un exercțiu în care armata franceză lucrează cu armata română, pentru a duce cu succes, la sfârșit misiunea. Cele două activități de astăzi sunt complementare în luptă și ne permit să avem de partea noastră elementul surpriză.

Ceea ce ați văzut astăzi aici a fost contractat sub aspectul timpului, pentru că aceste operațiuni se desfășoară de obicei pe parcursul mai multor zile.

Spre exemplu, ați văzut scafandri, ei vor asigura zona cu două trei zile înainte, acum i-ați văzut simultan cu construirea podului. Ne ajută să vedem inclusiv fundul râului pentru a elimina posibilitatea unui atac cu mine, spre exemplu.

De asemenea, avem suport aerian. Trupele de geniu sunt o țintă primară în orice război, pentru că dacă ele nu funcționează, nu funcționează nici restul corpului militar” a spus unul dintre comandanții francezi.

Activitatea face parte din programul de instruire bilaterală care urmărește creșterea interoperabilității între forțele armate ale celor două țări.

La nivel național, în exercițiul ”Dacian Fall 2025” sunt implicate 10 state aliate și 5.000 de oameni, 1.200 de mijloace tehnice în 9 poligoane simultan.

Militarii care participă la întreg exercițiul vin din Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania.