Donald Trump
VIDEO Trump, întrebat despre retragerea parțială a trupelor americane din România: „Trupele vor rămâne în România, doar rotația acestora se modifică”/ „Românii, un popor grozav. Relația cu România este foarte bună”

7 Noi

În conferința de presă de la Casa Albă, unde  l-a avut invitat pe premierul ungar Viktor Orbán, președintele american Donald Trump a fost întrebat dacă numărul soldaților americani staționați în România va suferi modificări, în contextul în care s-au dezbătut informații cu privire la retragerea parțială a militarilor americani din unele baze NATO.

Mai întâi a răspuns Secretarul Apărării, Pete Hegseth. Acesta a subliniat că forțele americane vor rămâne în România și că doar rotația acestora se va modifica.  Și președintele Trump a întărit spusele lui Hegseth, spunând despre români că sunt „un popor grozav”. „Ceea ce fac este să facă ajustări. Mutăm trupele. Numărul total rămâne același, doar redistribuim trupe. Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav”, a comentat Trump.

După alte scurte comentarii privind faptul că trupele americane rămân staționate în România și că se fac modificări doar în privința rotației militarilor, Trump a revenit spunând că „relația cu România este una foarte bună”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

2 comentarii

  1. bullshit. Nici nu cred că știe unde e Romania pe hartă.
    Tot ce a obținut cu greu Romania în mandatul Biden a fost aruncat la gunoi de camarila trumpistă. Nu va mai bazați atâta pe americani

