VIDEO Viktor Orbán a ajuns la Casa Albă, fiind prezent alături de Donald Trump într-o conferință de presă / Orbán vrea o derogare de la aplicarea sancțiunilor pe care SUA le impune companiilor petroliere rusești / România, amintită în conferință

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a sosit la Casa Albă în jurul orei 13:30, ora locală. Președintele american Donald Trump l-a întâmpinat personal pe liderul ungar, așa cum obișnuiește când primește în vizită șefi de state.

În cadrul conferinței de presă, Donald Trump a spus că ar lua în considerare o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta.

De asemnea, în cadrul conferinței s-a vorbit foarte scurt și despre România, în contextul deciziei de retragere parțială a militarilor americani. Un jurnalist a întrebat dacă numărul soldaților americani staționați în România va suferi modificări. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a confirmat că forțele americane vor rămâne în România și că doar rotația acestora se va modifica. De asmenea, președintele Trump a confirmat, acest lucru.

Printre subiectele abordate, președintele american s-a referit și la „marea problemă a migrației în Europa”, iar în acest sens, l-a lăudat pe premierul ungar, despre care a spus că „este foarte popular în țara sa”.

Când a fost întrebat despre achizițiile de petrol rusesc la care Ungaria nu a renunțat, Trump a răspuns: „ Ungaria se află într-o situație diferită în această privință ”. Președintele american s-a referit la poziționarea geografică a Ungariei, fără ieșire la mare, care îi îngreunează situația. Apoi a spus că există multe alte țări europene care „cumpără petrol rusesc de ani de zile”.

Viktor Orbán a subliniat, de asemenea, că nu există o soluție simplă la această problemă. El a menționat că achizițiile de energie nu depind de chestiuni politice sau ideologice, ci de condiții geografice. Premierul ungar a criticat din nou UE, iar Trump l-a încurajat, subliniind că Uniunea Europeană trebuie să respecte Ungaria,

„Ei ar trebui să respecte Ungaria şi să-l respecte pe acest lider foarte, foarte mult, pentru că el a avut dreptate cu privire la imigraţie”, a spus Donald Trump. ”Uitaţi-vă la ceea ce i s-a întâmplat Europei cu imigraţia. Ei au oameni care inundă Europa de peste tot, iar asta dăunează”, a adăugat acesta.

Trump a mai fost întrebat care crede că sunt principalele obstacole în calea organizării unei întâlniri cu Putin. Președintele american a spus că dezbaterea fundamentală se poartă asupra faptului că Putin nu dorește să pună deocamdată capăt războiului cu Ucraina, adăugând totuși că mai devreme sau mai târziu va dori și Putin pacea. „Și asta pentru că pierde 7.000 de militari în fiecare săptămână, mai mult decât Ucraina. Războiul este foarte costisitor pentru Rusia”, a mai spus Trump.