Lando Norris, pole position în cursa Sprint din Brazilia – Dezamăgire pentru Verstappen

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lando Norris (McLaren) continuă perioadă bună și va pleca din pole position în cursa Sprint de Formula 1 din Brazilia. Va fi urmat de Kimi Antonelli (Mercedes), în timp ce Oscar Piastri va fi al treilea pe grila de start. Surpriză neplăcută pentru Max Verstappen: doar al șaselea timp.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Al patrulea pe grila de start va fi George Russell (Mercedes), britanicul fiind urmat de Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (RedBull), Lance Stroll (Aston Martin ), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls) și Nico Hulkenberg (Kick Sauber).

Fanii Ferrari au trăit o nouă dezamăgire în ceea ce-l privește pe Lewis Hamilton: nu a prins Q3, el urmând să plece în cursa Sprint de pe locul 11.

Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet

Vineri, 7 noiembrie

Antrenament 1 / Lando Norris – cel mai rapid

Calificări Sprint: / Lando Norris, pole position

Sâmbătă, 8 noiembrie

Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Calificări: 20:00 – 21:00 / Antena 3, Antena Play

Duminică, 8 noiembrie

Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Interlagos

Primul Grand Prix: 1973

Lungime circuit: 4,309 km

Numărul de tururi: 71

Distanță totală: 305,939 km

Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540

Ce a fost în 2024

Pole position: Lando Norris (McLaren)

Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67

Locul 1: Max Verstappen (RedBull)

Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)

Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1