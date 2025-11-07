G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Lando Norris, pole position în cursa Sprint din Brazilia – Dezamăgire pentru…

lando-norris-mclaren-formula1-titlul-mondial-echipa-papaya-marele-circ
Lando Norris/ Sursa foto: George Hitchens/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa / Hepta/Mediafax Foto

Lando Norris, pole position în cursa Sprint din Brazilia – Dezamăgire pentru Verstappen

Sportz7 Noi • 971 vizualizări 0 comentarii

Lando Norris (McLaren) continuă perioadă bună și va pleca din pole position în cursa Sprint de Formula 1 din Brazilia. Va fi urmat de Kimi Antonelli (Mercedes), în timp ce Oscar Piastri va fi al treilea pe grila de start. Surpriză neplăcută pentru Max Verstappen: doar al șaselea timp.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Al patrulea pe grila de start va fi George Russell (Mercedes), britanicul fiind urmat de Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (RedBull), Lance Stroll (Aston Martin ), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls) și Nico Hulkenberg (Kick Sauber).

Fanii Ferrari au trăit o nouă dezamăgire în ceea ce-l privește pe Lewis Hamilton: nu a prins Q3, el urmând să plece în cursa Sprint de pe locul 11.

Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet

Vineri, 7 noiembrie

Sâmbătă, 8 noiembrie

  • Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
  • Calificări: 20:00 – 21:00 / Antena 3, Antena Play

Duminică, 8 noiembrie

  • Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Interlagos

  • Primul Grand Prix: 1973
  • Lungime circuit: 4,309 km
  • Numărul de tururi: 71
  • Distanță totală: 305,939 km
  • Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540

Ce a fost în 2024

  • Pole position: Lando Norris (McLaren)
  • Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67
  • Locul 1: Max Verstappen (RedBull)
  • Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)
  • Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

  1. Lando Norris (McLaren) 357 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 356
  3. Max Verstappen (RedBull) 321
  4. George Russell (Mercedes) 258
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 210
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 146
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 97
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
  11. Carlos Sainz (Williams) 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 37
  13. Oliver Bearman (Haas) 32
  14. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) 30
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

  1. McLaren 713 puncte / campioană
  2. Ferrari 356
  3. Mercedes 355
  4. RedBull 346
  5. Williams 111
  6. Racing Bulls 72
  7. Aston Martin 69
  8. Haas 62
  9. Kick Sauber 60
  10. Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.