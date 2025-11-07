Lando Norris, pole position în cursa Sprint din Brazilia – Dezamăgire pentru Verstappen
Lando Norris (McLaren) continuă perioadă bună și va pleca din pole position în cursa Sprint de Formula 1 din Brazilia. Va fi urmat de Kimi Antonelli (Mercedes), în timp ce Oscar Piastri va fi al treilea pe grila de start. Surpriză neplăcută pentru Max Verstappen: doar al șaselea timp.
LANDO NORRIS TAKES #F1SPRINT POLE AT INTERLAGOS!! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6NlsCDwuED
— Formula 1 (@F1) November 7, 2025
Al patrulea pe grila de start va fi George Russell (Mercedes), britanicul fiind urmat de Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (RedBull), Lance Stroll (Aston Martin ), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls) și Nico Hulkenberg (Kick Sauber).
Fanii Ferrari au trăit o nouă dezamăgire în ceea ce-l privește pe Lewis Hamilton: nu a prins Q3, el urmând să plece în cursa Sprint de pe locul 11.
Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet
Vineri, 7 noiembrie
- Antrenament 1 / Lando Norris – cel mai rapid
- Calificări Sprint: / Lando Norris, pole position
Sâmbătă, 8 noiembrie
- Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
- Calificări: 20:00 – 21:00 / Antena 3, Antena Play
Duminică, 8 noiembrie
- Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play
Circuitul de la Interlagos
- Primul Grand Prix: 1973
- Lungime circuit: 4,309 km
- Numărul de tururi: 71
- Distanță totală: 305,939 km
- Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540
Ce a fost în 2024
- Pole position: Lando Norris (McLaren)
- Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67
- Locul 1: Max Verstappen (RedBull)
- Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)
- Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez
- Lando Norris (McLaren) 357 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 356
- Max Verstappen (RedBull) 321
- George Russell (Mercedes) 258
- Charles Leclerc (Ferrari) 210
- Lewis Hamilton (Ferrari) 146
- Kimi Antonelli (Mercedes) 97
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Fernando Alonso (Aston Martin) 37
- Oliver Bearman (Haas) 32
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Liam Lawson (Racing Bulls) 30
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
- McLaren 713 puncte / campioană
- Ferrari 356
- Mercedes 355
- RedBull 346
- Williams 111
- Racing Bulls 72
- Aston Martin 69
- Haas 62
- Kick Sauber 60
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
