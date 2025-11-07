Psihologul Cătălina Constantin: În România, situaţia este destul de proastă în ceea ce priveşte centrele de sănătate mintală

Cătălina Constantin, psiholog clinician şi director al Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, afirmă că România nu are suficiente centre de sănătate mintală, ca număr în teritoriu, dar nici nu are personalul care le deservească, transmite News.ro.

Cătălina Constantin a declarat, vineri seară, în emisiunea Medika Antidrog de la Medika TV, că în România ”situaţia este destul de proastă” în ceea ce priveşte centrele de sănătate mintală.

”Avem 81 de centre, 28 pentru copii, restul pentru adulţi. Avem un deficit de personal de 40% în sistemul de sănătate mintală, inclusiv în centrele de sănătate mintală. (…) Nu stăm bine, pentru că nu sunt suficiente, pentru că sunt subfinanţate, pentru că nu au suficient personal, avem centre de sănătate mintală care funcţionează pe avarie, cu un psiholog sau doi psihologi şi un asistent social. Urmează să le creştem capacitatea instituţională”, a afirmat Cătălina Constantin.

Ea a explicat că există un ordin al ministrului Sănătăţii care trebuie dus la îndeplinire până la sfârşitul anului 2027 şi care include un plan de acţiune pe sănătate mintală, dar şi măsuri care includ creşterea numărului de centre de sănătate mintală pentru copii şi de înfiinţarea de centre de sănătate mintală pentru adulţi acolo unde este necesar.

Planul în acest sens include o prevedere care nu a existat în România, şi anume existenţei psihiatriei comunitare.

”Vom avea echipă multidisciplinară care va putea să meargă în comunitate şi să ofere servicii persoanelor care sunt greu deplasabile sau nedeplasabile în comunitate. Mai mult decât atât, pentru că, deşi suntem într-un an de austeritate, autorităţile au făcut eforturi, s-au identificat la Ministerul Fondurilor Europene 13 milioane de euro pentru a putea facilita crearea de centre de sănătate noi, centre de sănătate mintală noi şi deja se întâmplă la Giurgiu, unde nu exista centru de sănătate mintală”, a subliniat Cătălina Constantin.