Uriașa miză financiară a locului doi din F1: Luptă spectaculoasă între Ferrari, Mercedes și RedBull

Pe lângă titlul mondial al piloților (Norris, Piastri și Verstappen se luptă pentru glorie), există o altă miză importantă pe finalul sezonului din Formula 1. Vorbim despre ocuparea locului al doilea de la constructori, poziție care garanteaza o sumă importantă de bani. Ferrari, Mercedes și RedBull sunt despărțite de doar zece puncte.

Locul doi de la constructori primește aproape 192 de milioane de dolari din partea F1

E clar pentru toată lumea că punctul de atracție pentru finalul de sezon 2025 din Formula 1 este lupta pentru titlul mondial de la piloți: Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen sunt despărțiți de 36 de puncte.

Norris are un punct avans față de coechipierul Piastri, iar până la Verstappen sunt alte 36 de puncte. Orice este posibil.

La nivel de constructori, lupta pentru locul întâi nu mai există, McLaren devenind campioană de câteva săptămâni.

Există însă o miză importantă: ocuparea locului al doilea.

Ferrari, Mercedes și RedBull sunt despărțite de zece puncte, lupta fiind una extrem de interesantă cu doar patru etape înainte de finalul sezonului.

Regretatul Ayrton Senna spunea că „locul doi este primul care pierde”. Dar, cu toate acestea, locul doi din prezentul Formulei 1 aduce mulți bani.

Conform foxsports.com.au, locul al doilea din 2025 aduce aproape 192 de milioane de dolari, iar asta doar din împărțirea premiilor oficiale (nu intră aici diversele bonusuri de la sponsori).

Sursa menționată spune că diferența dintre locul doi și locul al treilea este una de aproximativ 26 de milioane de dolari.

Vorbim despre o sumă importantă de bani, una care se poate traduce printr-un sezon întreg de dezvoltare a monopostului sau un transfer important în pauza de iarnă.

Suma nu este deloc una de neglijat într-un sport în care cel mai mic detaliu poate face diferența dintre succes și eșec.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

