Economedia G4Food TechRider PetsCats

Comandamentul NATO de la Sibiu, după retragerea unei părți a soldaților americani…

Sursa foto: Facebook / NATO Force Integration Unit in Estonia

Comandamentul NATO de la Sibiu, după retragerea unei părți a soldaților americani din țară: ”Exercițiile, instruirile și activitățile comune cu aliații NATO continuă conform planificării” / ”Nu afectează capacitatea de reacție rapidă”

Conducerea Comandamentului NATO de la Sibiu anunță că instituția nu este afectat de reducerea numărului de soldați americani în România, scrie Turnul Sfatului.

”Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) continuă să își îndeplinească misiunea de a contribui la descurajarea oricăror intenții ostile la adresa NATO și de a asigura comanda și controlul operațiilor terestre ale NATO, la nivel corp de armată, în orice situație, la criză sau conflict. Această decizie de redimensionare a numărului de militari americani, planificată și coordonată, face parte din optimizarea prezenței aliate și nu reprezintă o reducere a angajamentului strategic al NATO sau al partenerilor săi”, precizează Directoratul de Comunicare al Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est.

Se precizează că decizia SUA de redimensionare a efectivului militar din țara noastră nu va afecta desfășurarea acțiunilor curente de aici.

”Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a subliniat în conferința de presă susținută joi, 30 octombrie, la Sibiu, că securitatea României și a flancului estic rămâne solidă, iar parteneriatul strategic cu Statele Unite continuă să fie robust.

Această ajustare nu afectează interoperabilitatea, capacitatea de reacție rapidă sau desfășurarea misiunilor curente ale HQ MNC-SE. Exercițiile, instruirile și activitățile comune cu aliații NATO continuă conform planificării”, se mai precizează în răspuns.

