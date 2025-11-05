Shein la Paris: schimbarea regulilor jocului pentru fast-fashion în Franţa

Platforma chineză de modă online Shein își intensifică lupta în Franța, mizând pe faptul că primul său magazin permanent, într-un magazin universal din Paris, va ajuta la respingerea reacției vehemente a legiuitorilor împotriva modelului său low-cost, relatează Fashion Network.

Shein, unul dintre cei mai mari retaileri de modă rapidă din lume, a stârnit furia cu planurile sale de a deschide miercuri un magazin în marele magazin BHV, urmând ca alte cinci magazine să fie deschise în magazinele Galeries Lafayette din orașele regionale la sfârșitul acestei luni.

Auzind de magazinele Shein, Véronique Louwagie, ministrul francez al comerțului și al întreprinderilor mici până în septembrie, a început să organizeze o campanie împotriva acestora. Ea a sunat președintele Galeries Lafayette – care susține că magazinele planificate încalcă acordurile de licență – precum și primarii din Angers, Dijon, Grenoble, Limoges și Reims, unde sunt planificate magazinele Shein, și șeful băncii publice franceze Caisse des Dépots, care urma să finanțeze o tranzacție imobiliară BHV, a declarat ea pentru Reuters.

Campania ilustrează efortul coordonat al politicienilor, comercianților și autorităților de reglementare franceze de a se opune expansiunii Shein și de a proteja comercianții cu amănuntul din centrul orașelor, înaintea adoptării unei noi legislații stricte privind platformele online, împotriva căreia Shein s-a opus.

Legiuitorii francezi afirmă că creșterea rapidă a Shein este determinată de un avantaj nedrept: o scutire de taxe vamale pentru coletele de comerț electronic cu valoare redusă, care îi permite să vândă la prețuri extrem de mici. Între timp, lanțurile franceze de modă rapidă, precum Jennyfer și Naf Naf, au intrat în faliment.

„Shein afectează vitalitatea regiunilor noastre, distruge locuri de muncă și magazine”, a declarat Louwagie pentru Reuters. Shein susține că modelul său de afaceri „la cerere”, în care fabricile produc loturi mici înainte de a crește producția dacă un produs se vinde bine, este mai eficient și că piața sa online poate ajuta brandurile și retailerii francezi să ajungă la mai mulți clienți.

Shein a fost abordată pentru a înființa magazine în Franța de către Société des Grands Magasins (SGM), care încearcă să redreseze situația magazinelor BHV și a magazinelor regionale Galeries Lafayette, aflate în dificultate, și speră că lansarea va atrage o clientelă mai tânără.

„Credem în proiectul Shein”, a declarat Karl-Stéphane Cottendin, director general la SGM, într-un interviu acordat luni postului de televiziune BFM TV. „Există o oarecare controversă în jurul acestuia, dar avem și un brand (Shein) cu 24-25 de milioane de consumatori în Franța.”

SGM și Shein par să accepte controversa. Un panou publicitar dezvelit sâmbătă deasupra magazinului BHV din cartierul Marais din Paris prezenta o fotografie a președintelui SGM, Frédéric Merlin, alături de președintele executiv al Shein, Donald Tang, și câinele său, Satchi, sub sloganul: „Panoul publicitar pe care nu ar fi trebuit să-l facem!”

„Crearea unui buzz este o modalitate de a face afaceri în ziua de azi, un tip de afaceri mai modern”, a spus Cottendin.

Shein a încercat să câștige încrederea în Franța. A angajat lideri francezi, printre care fostul ministru de interne Christophe Castaner, în calitate de consilieri, și a încercat să încheie acorduri cu retaileri francezi, în timp ce Tang a călătorit prin țară, s-a întâlnit cu criticii și a participat la reuniuni ale elitei franceze, dar nu a reușit să inverseze valul de critici.

Franța a fost mai fermă decât multe alte țări în ceea ce privește controlul asupra Shein, care a fost fondată în China în 2012 și încearcă să se listeze la bursă în Hong Kong, după ce a eșuat în încercările de a se lista la bursele din New York și Londra. După ce autoritatea franceză de protecție a consumatorilor a descoperit că pe Shein se vând păpuși sexuale care seamănă cu copii, ministrul de finanțe Roland Lescure a amenințat luni că va bloca accesul Shein pe piața franceză dacă va mai vinde astfel de păpuși. Shein a declarat că a sancționat vânzătorii și a implementat o interdicție privind păpușile sexuale.

Autoritățile de reglementare franceze au aplicat companiei Shein amenzi pentru reduceri înșelătoare și colectarea datelor consumatorilor fără consimțământul acestora, în valoare totală de 190 de milioane de euro (221,58 milioane de dolari) – mai mult decât orice altă țară. Și, în conformitate cu o lege planificată pentru a controla moda rapidă, Shein ar putea fi interzisă să facă publicitate în Franța și ar putea fi sancționată pentru fiecare articol vândut. Legea, adoptată de Senatul francez în iunie, este în curs de revizuire de către legislatori pentru a se conforma legislației UE și ar putea fi implementată la începutul anului viitor.

Legea vizează în mod specific platformele care adaugă peste 1.000 de articole noi în fiecare zi, precum Shein și rivalul său Temu. Shein susține că legislația ar afecta consumatorii, deoarece ar face produsele sale mai scumpe.

Shein continuă să facă lobby împotriva legii. Pe 27 octombrie, Tang i-a scris pentru prima dată deputatei Anne-Cécile Violland, care a inițiat proiectul de lege, pentru a solicita o întâlnire, potrivit unei scrisori văzute de Reuters.

Magazinele Shein sunt o „încercare la scară foarte mică”, a declarat un purtător de cuvânt al Shein pentru Reuters, mai degrabă decât o trecere mai amplă la punctele de vânzare fizice.

Pariul său este că magazinele pot atrage mulțimi și pot avea un impact economic pozitiv, oferindu-i muniție împotriva criticilor.

Shein a declarat că magazinele vor crea 200 de locuri de muncă în total și vor ajuta economia locală, indicând un pop-up în Dijon în iunie, care, potrivit companiei, a atras 27.000 de vizitatori, dintre care mai mult de jumătate au vizitat în special centrul orașului. Dar deschiderea magazinului BHV a determinat peste 20 de mărci să întrerupă relațiile cu magazinul universal, în timp ce Disneyland Paris a anulat o expoziție de Crăciun planificată, iar angajații magazinului au organizat un protest. Caisse des Dépots s-a retras dintr-o tranzacție condusă de SGM pentru achiziționarea clădirii BHV, afirmând că investițiile sale se bazează pe valori de promovare a afacerilor locale și responsabile.

Retailerii francezi care au încheiat parteneriate cu Shein s-au confruntat, de asemenea, cu reacții negative. În septembrie, Shein a anunțat un acord „Shein Xcelerator” cu firma franceză de fast-fashion Pimkie, introducând marca pe piața sa online. Două zile mai târziu, organismul din industria de retail Fédération des Enseignes de l’Habillement – ai cărui membri includ retailerii francezi Kiabi și Celio, precum și giganții de fast-fashion Zara și H&M – a anunțat că îl exclude pe Pimkie.

Franța a insistat ca UE să ia măsuri mai rapide pentru eliminarea scutirii vamale pentru coletele de comerț electronic cu o valoare sub 150 de euro, pe fondul îngrijorării crescânde că produsele chinezești ieftine sunt introduse pe piață în condiții de dumping, iar autoritățile vamale nu sunt în măsură să verifice în mod corespunzător respectarea legislației UE.

Într-o perioadă în care politicienii francezi sunt de acord cu foarte puține lucruri, controlul asupra Shein a fost o constantă pe parcursul mai multor schimbări de guvern. Succesorul lui Louwagie în funcția de ministru al comerțului și al întreprinderilor mici, Serge Papin, a declarat luna trecută parlamentarilor că apărarea comercianților cu amănuntul din centrul orașelor este „prioritatea ministerului meu”.

„Aceste platforme practică dumpingul, nu respectă valorile noastre și nu le pasă de ambițiile noastre ecologice”, a spus el. „Ne vom mobiliza cu toții pentru a ne apăra.”